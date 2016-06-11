Телеграммы соболезнования

В телеграмме отмечается, что в Беларуси с глубокой скорбью восприняли известие о террористическом акте в Актобе, повлекшем гибель военнослужащих и мирных граждан.
«Беларусь всегда будет солидарна с дружественным Казахстаном в бескомпромиссном противостоянии терроризму в любом его проявлении», – говорится в письме.
А. Лукашенко выразил искренние слова соболезнования и поддержки Президенту Казахстана, семьям и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим, сообщила пресс-служба Президента.
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В адрес Главы государства поступила телеграмма соболезнования от Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.
Р. Минниханов выразил Нурсултану Назарбаеву искренние соболезнования в связи с трагическими событиями в Актобе.
«Жестокая экстремистская атака, в результате которой погибли люди, вызывает наше возмущение. Мы верим, что преступники будут найдены и получат законное наказание. Просим передать слова искреннего сочувствия и поддержки близким погибших, скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате бесчеловечного преступления», – отмечается в телеграмме.

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