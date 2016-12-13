Телеграммы соболезнования Статьи

Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования Президенту Арабской Республики Египет Абделю Фаттаху Ас-Сиси в связи с террористическим актом в Каире. Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известие о произошедшем террористическом акте.



«Безусловно, всех нас не оставило равнодушным то, что жертвами происшествия в основном стали женщины и дети. Казахстан категорически осуждает акты международного экстремизма и терроризма, угрожающие безопасности и миру. Террористический акт в Каире еще раз доказал, что в цивилизованном мире нет места радикальным группам и их идеологии», – говорится в телеграмме.



Нурсултан Назарбаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнование семьям и близким погибших, а также всему египетскому народу, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим, сообщила пресс-служба Президента.



Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с террористическим актом в Стамбуле.



В телеграмме сообщается, что Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известие о произошедшем террористическом акте.



«В условиях нарастающих испытаний непростого времени мы вместе с Турцией готовы приложить все усилия для обеспечения международной стабильности и безопасности», – говорится в телеграмме.



Нурсултан Назарбаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнование семьям и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, сообщила пресс-служба Президента.