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Телеграммы соболезнования
В соболезновании отмечается, что Глава государства с глубокой скорбью воспринял трагическую весть о гибели значительного количества граждан Туниса и других стран в результате террористического акта.
«Казахстан категорически осуждает международный экстремизм и терроризм, несущие значительную угрозу миру и безопасности всей планеты», – говорится в телеграмме.
Нурсултан Назарбаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, а также всему народу Республики Тунис, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим, сообщила пресс-служба Президента.
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Нурсултан Назарбаев выразил соболезнование Эмиру Государства Кувейт Сабаху аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабаху в связи с террористическим актом в городе Эль-Кувейт.
В соболезновании сообщается, что Президент Казахстана с глубоким прискорбием воспринял трагическую весть о многочисленных невинных жертвах и пострадавших в результате террорис­тического акта.
«Мы полностью поддерживаем все усилия и шаги международного сооб­щества в борьбе с угрозой международного экстремизма и терроризма», – отмечается в телеграмме.
Нурсултан Назарбаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, а также братскому народу Кувейта, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим.

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