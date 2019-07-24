Телеграммы соболезнования

Первый Президент РК ­Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования по случаю кончины генерального директора МАГАТЭ Юкия Амано.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил глубокие соболезнования по случаю кончины генерального директора МАГАТЭ Юкия Амано.

Юкия Амано навсегда останется в нашей памяти как выдающаяся и историческая личность, внесшая свой значительный вклад в укрепление международной безопасности», – говорится в телеграмме, сообщила пресс-служба Первого Президента РК – Елбасы.

Елбасы с глубокой скорбью воспринял известие о кончине генерального директора Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано.

В телеграмме подчеркивается, что уход из жизни Юкия Амано стал большой утратой для всего международного сообщества и для многих людей по всему миру.

Президент Казахстана отметил выдающуюся роль руководителя МАГАТЭ в продвижении на глобальном уровне усилий по нераспространению ядерного оружия и использованию ядерной энергии в мирных целях.

«Мы всегда будем хранить светлую память о Юкия Амано – настоящем друге Казахстана и активном защитнике глобального мира и безопаснос­ти», – написал Касым-Жомарт Токаев, сообщила пресс-служба Президента.