Телеграммы соболезнования Свежий выпуск 24 июля 2019 г. 11:35 488 Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования по случаю кончины генерального директора МАГАТЭ Юкия Амано.Елбасы с глубокой скорбью воспринял известие о кончине генерального директора Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано.«Тесное сотрудничество между Казахстаном и МАГАТЭ стало возможным благодаря всесторонней поддержке Юкия Амано.Разделяя горечь утраты, выражаю соболезнования семье господина Амано, коллективу международного агентства и Правительству Японии.Юкия Амано навсегда останется в нашей памяти как выдающаяся и историческая личность, внесшая свой значительный вклад в укрепление международной безопасности», – говорится в телеграмме, сообщила пресс-служба Первого Президента РК – Елбасы.Глава государства Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил глубокие соболезнования по случаю кончины генерального директора МАГАТЭ Юкия Амано.В телеграмме подчеркивается, что уход из жизни Юкия Амано стал большой утратой для всего международного сообщества и для многих людей по всему миру.Президент Казахстана отметил выдающуюся роль руководителя МАГАТЭ в продвижении на глобальном уровне усилий по нераспространению ядерного оружия и использованию ядерной энергии в мирных целях.«Мы всегда будем хранить светлую память о Юкия Амано – настоящем друге Казахстана и активном защитнике глобального мира и безопасности», – написал Касым-Жомарт Токаев, сообщила пресс-служба Президента.