– Да, вы правы. Несмотря на то что Интернет шагает по миру, телевидение остается одним из самых важных СМИ. Говорю так, потому что в последние годы многие эксперты пророчат скорое «завершение» эпохи ТВ. Я думаю, независимо от проникновения в нашу жизнь мобильных гаджетов телевидение и радио и даже газеты не сдадут свои позиции в предоставлении информации. Функции СМИ будут только расширяться.Телевидение не только информирует, но и ведет просветительско-познавательную работу. Информируя, развлекает, привлекает все больше зрителей к обсуждению той или иной злободневной темы. При необходимости оказывает и практическую помощь. Например, сегодняшние актуальные темы новой экономической политики – легализация имущества или возможности получения государственных субсидий для запуска своего дела – обсуждаются с участием самих зрителей, с приглашением специалистов.Наш проект «Табыс сыры» («Секреты успеха») о поддержке малого и среднего бизнеса помог зрителям понять суть происходящих реформ, осознать возможности, которые открываются для них. Рассказывая об успешных предприятиях, мы зрителям разъясняем, как самим начать дело. Наши корреспонденты сделали десятки сюжетов о новых предприятиях, их развитии, производимой продукции, о людях, которые там работают, их настроениях и устремлениях.Разумеется, не остаются в стороне проблемы, критика. Однако мы всегда показываем, что из самых сложных ситуаций есть выход, учим мыслить правильно, стараемся помогать и вдохновлять телезрителей. Вместе с ними радуемся и переживаем. Мы делаем позитивное телевидение. Этим целям подчинены все наши проекты – и новостные, и ток-шоу, и документалистика, и сериальная линейка.Через два года наш телеканал будет отмечать 60-летие. Вы знаете, что с 2011 года «Казах­стан» является стопроцентным вещателем на государственном языке. Программная политика телеканала, сохранив традиции прежних лет эфирного вещания, нацелена на производство качественных собственных проек­тов. Наша творческо-техническая команда делает ставку на постоянное повышение профессионального уровня и изучает все новое, что есть на мировом рынке телеиндустрии.Благодаря постоянной поддержке Президента Нурсултана Назарбаева наша телерадиокорпорация наряду с другими государственными СМИ последние 5 лет работает в «Қазмедиа орталығы», где имеются современные условия для радио- и телепроизводства. Постоянно совершенствуются технологии, формат подачи, графическое оформление… Все эти моменты напрямую влияют на формирование телевизионных «привычек». Не побоюсь сказать, что мы востребованы, у нас своя зрительская аудитория, которой мы интересны, и это приятно.– Мы предлагаем разножанровую продукцию: новостные, аналитические, социально-экономические, познавательные, развлекательные, культурологические, исторические, бизнес-проекты… Внесли свой вклад в формирование общечеловеческих ценностей, меж­этнического согласия, воспитание молодежи, продвижение национальной идеи «Мәңгілік Ел», озвученной Главой государства. Для нас важно, чтобы каждый казахстанец, независимо от национальной принадлежности, мог понять и принять наш продукт.Мы первыми среди отечественных телевещателей начали субтитровать на русский язык свои основные проекты – общественно значимые программы, документальные фильмы, сериальную продукцию, что не осталось незамеченным зрителем, расширило аудиторию канала. В наших студиях присутствуют профессиональные журналисты-интервьюеры, которые общаются с гостями не только на казахском, но и на русском и английском языках.– Наши зрители – люди, позитивно мыс­лящие, которые хотят развиваться сами и хотят развивать страну. Мы обращаемся к аудитории от 6 лет в городах с населением более 100 тысяч. Но «гвоздем» являются люди в возрасте от 15 до 45 лет. Как показали исследования, средний возраст нашего зрителя – 32 года, хотя, подчеркну, мы стараемся учитывать интересы всех возрастных категорий, хотим, чтобы каждый казахстанец нашел в нашей сетке вещания свой проект, свою тему.– Нужно искать новые форматы, постоянно совершенствовать программное содержание, информационное вещание, телевизионное кинопроизводство, прямые эфиры и вне­эфирное продвижение. Думаю, не ошибусь, если скажу, что мы уже приучили зрителей к качественному контенту, его ждут от нас. Мы хотим, чтобы зрители не только смот­рели новостные программы, но и были их участниками.Приятно, что наших ТВ-ведущих, корреспон­дентов узнают в дальних аулах, подходят, благодарят. Это и есть отдача: мы работаем для людей, чтобы в нашей стране были мир и согласие, каждый человек ощущал себя частью единого общества.Добавлю, что наш официальный портал вещает в онлайн-режиме. Там можно найти прошедшие выпуски программ, киносериалы, посмотреть их в удобное для себя время. Это тоже «удерживает» аудиторию.– Всего, пожалуй, не перечислишь. Есть топовые, полюбившиеся миллионам казахстанцев. Наши информационные выпуски с прошлого ТВ-сезона начали выходить под новым брендом Kaznews и подводить итоги дня первыми среди всех ТВ-каналов страны. Благодаря формату подачи и графическому оформлению новостные выпуски стали еще более качественными и интересными по содержанию. Мы не только даем зрителям новую информацию о событиях, происходящих в стране и мире, но и затрагиваем самые актуаль­ные для общества темы. Всегда работает «горячая линия», на которую могут позвонить наши зрители и рассказать о том, как им живется далеко от Астаны. Корреспонденты, что естественно, выезжают по звонкам телезрителей. Местные исполнительные органы, надо отдать им должное, тоже реагируют на наши видеоматериалы своевременно и решают проблемные вопросы.В нашем телеэфире более 85% программ собственного производства. Очень многие проекты стали мегапопулярными. Например, нынешний новый ТВ-сезон для ночного ток-шоу «Түнгі студияда Нурлан Коянбаев» станет четвертым. И этот проект – один из самых рейтинговых на канале. В студию приходили и приходят успешные люди – звезды эстрады, спорта, представители бизнеса, медицинской и научной сферы, они делятся секретами успеха, помогают поверить в себя.Хотела бы обратить внимание еще на два проекта, которые выходят в ежедневном формате и в дневное время. Обычно говорят, что дневное время несмотрибельное. Но мы доказали обратное. Проекты «Бірге таңдаймыз!» («Вместе выбираем!») и «Әйел бақыты» («Женское счастье») рейтинговые. «Әйел бақыты» с ведущей Ляйлей Султанкызы стала настолько популярной, что эфирное время пришлось продлить с 40 минут до 2-х часов.– Что входит в понятие «женское счастье»? Если счастлива женщина, то счастливы ее дети, ее родители, ее семья. Я уверена: когда счастливы женщины – и наше общество счастливое. В центре внимания проекта – обще­человеческие ценности, вопросы воспитания детей, выбора ими будущей профессии, внедрения трехъязычия, здоровье, культура, спорт и многие другие темы, которые, бесспорно, интересны не только женщинам…В проекте «Бірге таңдаймыз!» мы вместе со зрителями выбираем здоровый образ жизни, здоровое питание, чтение книги. Вместе придумываем и шьем красивые вещи, вяжем и моделируем. Из-за популярности выбранных тем эти проекты имеют продолжение обсуж­дения на своих брендированных страницах социальных сетей.Еженедельные проекты – общественно-политическое ток-шоу «Серпіліс» с Муратом Абеновым, социально-драматический проект «Дара жол» с Даной Нуржигит – тоже пользуются большой популярностью у аудитории.Герои программы «Бүгінгі күннің батырлары» («Герои нашего времени») – люди, которые являются примером для других. Кто-то сумел преодолеть недуг, кто-то, рискуя жизнью, спас чужую, а кто-то делает это каждый день, потому что его профессия – врач. Стать родителями для сирот, помочь родному селу – примеров много, и о них казахстанцы должны знать. Назову и наш уникальный проект «Шетелдегі қазақ балалары» – о судьбах казахстанских детей-сирот, усыновленных в Европе, Канаде и США.Субботним утром за большим семейным дастарханом с Гульмирой Дайрабай встречаются известные люди страны («Сенбілік таң»). Казахстан – многонациональная страна. И важным элементом культуры любого народа является национальная кухня. Кулинарное шоу «Ас болсын!» – это «клуб телепутешест­венников», где представляются не только рецепты и блюда, но и идет разговор об истории, фольклоре, обычаях и традициях народов, населяющих нашу страну.Эстафету своеобразной фабрики будущих отечественных звезд продолжил проект «МузАРТ live», который знакомит с творчеством отечественной популярной группы «МузАРТ», ищет новые таланты. В третий тур музыкального конкурса прошли 60 молодых вокалистов (от 16 до 25 лет), в финал выйдут шестеро. Все песни исполняются на государственном языке.Весной стартовал еженедельный live-проект «Сәлем, Қазақстан!», где все звезды казахстанской эстрады поют только «живыми голосами».– Он состоялся в конце апреля. Мы планировали провести его за один день, однако он получил такой отклик у зрителей и участников, что пришлось продлить акцию на три дня. Были прямые подключения с корреспондентами в регионах, которые подготовили сюжеты о семьях, оказавшихся в тяжелых условиях, где проживают дети с тяжелыми недугами, нуждающиеся в материальной и моральной поддержке со стороны общества.В студии прямого эфира Астаны, Алматы, Тараза, Атырау и Караганды приходили государственные и общественные деятели, депутаты, представители СМИ, благотворительных организаций, спортсмены. В ОФ «Фонд Ассамблеи народа Казахстана» перечислено 30 миллионов тенге, а также оказана помощь в виде услуг и товаров в размере 15 миллионов тенге. К нам поступило свыше тысячи обращений, 861 телефонный звонок от населения, сделано более 300 публикаций в социальных сетях. Принято решение такие телемарафоны сделать традиционными.– С 11 июля «Казахстан» подарит своим телезрителям новое реалити-шоу – «Ұлы дала баласы». Проект посвящен 25-летию Независимости Казахстана и станет объединяющей площадкой для всего Казахстана. В то же время главная цель – пропаганда общечеловеческих ценностей, которых порой нам так не хватает. Это и умение сострадать ближнему, подать руку помощи нуждающимся, оказать благотворительную помощь малоимущим. Съемки запланированы в 9 городах страны. Вместе с известным казахстанским исполнителем – Торегали Тореали – в регионы поедут звезды телеканала «Казахстан». Стартует проект 23 июня в Караганде. «Лица канала» расскажут телезрителям об особенностях и достижениях областей республики. Это будет своеобразная видеопрезентация регионов в эфире.Осенью на «Казахстане» ждите совместный проект с «Көркем фильм» – 100-серийный сериал «Айман – Шолпан». Идея взята из одноименной казахской народной лирико-эпической поэмы. В сериале рассказывается о судьбе девочек-близнецов. К слову, их играет один человек – Салтанат Бакаева.– С 2013 года телеканал «Казахстан» активно развивает собственное производство, свои сериальные линейки. Казахстанцы все больше интересуются своей историей, культурой, традициями, хотят видеть на экране современников, сегодняшнюю жизнь, и мы оперативно реагируем на пожелания, настрое­ния, предпочтения аудитории. Отрадно, что рейтинги отечественных сериалов не уступают рейтингам зарубежных.Удалось поднять качество отечественного сериала. Мы разрабатываем идеи, синопсис, сценарий, контролируем процесс съемки, монтаж, отсматриваем отснятый материал. Зрителям полюбились «Сырғалым», 100-серийный «Қара шаңырақ», хорошие рейтинги были у сериалов «Көк тарландары», «Жедел жәрдем», «Достар». Главными героями становились учитель («Ұстаз»), полицейский («Ауыл сақшысы»), врач («Жедел жәрдем»)…По заказу телерадиокорпорации кинокомпания Dastan MEDIA сняла 12-серийный ситком «Жаңа қоныс» («Квартиранты») о динамичном развитии казахстанского общества в новых реалиях, об адаптации сельской молодежи к городской жизни и о любви к родной земле, возрождении села и аула. События сериала «Жарық» («Свет», «Астанателефильм») разворачивались в «зоне высокого напряжения» – вокруг Мойнакской ГЭС. Его отличали и красивейшие натурные съемки – река Чарын, Чарынский каньон – природные жемчужины Казахстана.– Да, это так. Например, сериал «Біздің ағай» – это интересные истории старика из аула, который, выйдя на пенсию, становится наставником молодежи. Сериал «Таңдау» – о сфере IT-технологий, о том, что в стране созданы все условия для развития собственного дела. «Аяулы арман» – о выпускниках детского дома, вступающих в самостоятельную жизнь. «Судағы із» – о трех друзьях, родившихся и выросших в одном ауле. Транслировались комедийный ситком «Жаңа қоныс», многосерийный детектив «Шырғалаң», мелодрама «Іңкәр жүрек»…Скажу также, что телесериал «Сырғалым», ставший по итогам опроса наших телезрителей лучшим в 2014 году, продан телеканалу «Татарстан – Новый век» (Россия). А буквально позавчера теленовеллу начал транслировать «31 канал». Это тоже очень приятные для нас известия.– Зрители увидели фильм о жизни и деятельности Жамбыла, окунулись в атмосферу его эпохи. Стоит отметить, что в качестве реквизита в фильме использованы личные вещи и мебель из дома-музея Жамбыла, а также его легендарная автомашина ЗИМ-1. По отзывам зрителей, фильм смотрелся на одном дыхании.Разумеется, телеканал «Казахстан» будет и дальше развивать производство отечественных сериалов.– Мы сознательно отказались от корейской и турецкой сериальной продукции, сделали ставку на индийский сериал и не ошиблись. Симпатия к индийским фильмам была и десятилетия назад, к тому же мы учитывали сходство менталитета наших народов, традиций: уважение к старшим, семейным ценностям, отношения между мужчинами и женщинами. Многочисленная армия поклонников со всего Казахстана писала в редакцию, на наши адреса в ВКонтакте, Facebook, Twitter, Instagram... В том числе и русскоязычные зрители, отмечающие, что сериал помогал им изучать казахский язык. Было понятно, что сериал полюбился всем – от мала до велика. Конечно, мы не могли не ответить на просьбы своих телезрителей. Показ «Келін» возобновлен.Кстати, хороший рейтинг оказался у китайского сериала «Сон в красном тереме». Здесь мы тоже первопроходцы. Это одна из самых популярных теленовелл в истории Китая, знакомящая с красивейшей и интереснейшей эпохой династии Цин. Сейчас с огромным успехом идет филиппинский сериал «Жүрегім сізге аманат» («Береги мое сердце»), отмеченный наградами на телеконкурсах и фестивалях.– Наше сотрудничество началось в 2012 году. За прошедшее время в эфире национального канала на казахском языке заговорили герои мультфильмов «Университет монстров», «В поисках Немо», классики мировой анимации – «Золушка» и «Белоснежка».Кстати, раз мы заговорили о международном сотрудничестве... Недавно мы подписали генеральное соглашение с Центральным телевидением Вьетнама VTV – самой крупной медийной структурой страны. Достигнута договоренность о популяризации культур и традиций двух народов путем трансляции художественных, документальных фильмов и развлекательно-познавательных программ.– Матчи УЕФА ежегодно собирают у экранов до 4 миллиардов зрителей. Казахстанцы увидят чемпионат в полном объеме – 51 матч: 36 – на телеканале «Казахстан», 15 – на Kazsport.Напомню, что зрители Kazsport следили за юношескими зимними Олимпийскими играми в Лиллехаммере, чемпионатом мира-2016 по боксу среди женщин, РТРК «Казахстан» были приобретены эксклюзивные права на трансляции чемпионата мира по дзюдо. Такие спортивные трансляции имеют устойчивые высокие рейтинги, ожидаемы и востребованы аудиторией. «Казахстан» и Kazsport всегда стараются осветить мероприятия мирового масштаба, обеспечивая прямые эфиры. В планах Kazsport, которому 1 июля исполнится три года, – трансляция Всемирной зимней универсиады-2017 в Алматы, других спортивных стартов.Также стало доброй традицией, что именно «Казахстан» в прямом эфире показывает бои Геннадия Головкина. Его поединок с Лемье произвел настоящий фурор. Установлен абсолютный рекорд по количеству зрителей: болели за Геннадия 3,5 миллиона зрителей «Казахстана» и еще 1 миллион следил за поединком на сайте РТРК. Мы следим и за профессиональной карьерой другого нашего прославленного земляка – Каната Ислама, показываем яркие бои Романа Жайлауова, Исы Акбербаева, Жаната Жакиянова.Хочу отметить, что сейчас мы говорим о канале «Казахстан», но интересные проекты и фильмы будут и на других каналах РТРК, на радио, в регионах.– Совершенно верно. Казахское радио ведет круглосуточное вещание, в эфир выходят программы на 8 языках: казахском, русском, немецком, корейском, уйгурском, азербайджан­ском, турецком, татарском. Уже 50 лет с нами радио «Шалқар». Кстати, единственное в республике, вещающее полностью на казахском языке. А с 2011 года – в FM-формате в режиме онлайн, доступном через Интернет в любой точке мира.В июне 5-летие отметило самое молодое радио в Казахстане – Classic, где звучит классическая музыка. Его слушают в Алматы, Астане, Актау. Classic сотрудничает с зарубежными радиостанциями – особенно плодотворно с Мюнхеном (BR-klassik), Москвой («Орфей») и Лондоном (BBC 3). За 5 лет в эфире состоялось множество проектов и авторских программ: «Культурная мозаика с Жанией Аубакировой», «Киноблюз с Олегом Борецким», «Тылсым перне с Зирой Наурз­баевой», «Классикомания с Лилей Калаус» и другие.– Сначала скажу, что в РТРК замечательная команда профессионалов, это позволяет нам реализовывать все наши идеи, выстраивать успешную политику программирования, привлекать зрителя собственным уникальным продуктом.Коллектив телеканала «Казахстан» творчес­кий, ищущий, молодежь стремится получить дополнительное образование, совершенствоваться, у нас есть магистранты по линии «Болашак», сейчас многие изучают английский язык. И работе по повышению квалификации наших сотрудников, ротации кадров всегда уделяется особое внимание.Чтобы стимулировать сотрудников региональных филиалов, в этом году мы впервые провели конкурс «Арнаның бетке ұстарлары» («Лица канала»). Финалисты, а это по два человека от каждой области, всего 24 конкурсанта, боролись за Гран-при, 1-е, 2-е, 3-е места. Для нас было важно оценить популярность телеведущих среди населения, их профессиональные качества, перспективы роста. Возможно, что лучших мы пригласим работать в Астану, на центральное телевидение.Журналист, как известно, всегда в центре событий. Хочу пожелать всем журналистам, тем, кто работает в сфере СМИ, быть неравно­душными, ответственными, креативными, любознательными. Изучать темы, с которыми предстоит работать, чтобы избежать поверхностности. Быть внимательным, в том числе и к слову. Нужно обращать внимание на владение речью, не забывать о роли языка в нашей профессии. Журналисту надо быть и инновационным, разбираться в новых технологиях, форматах, тенденциях. И заниматься самообразованием. Трехъязычие, о котором сегодня много говорят в стране, необходимо работникам СМИ. И конечно, следует помнить, что за каждым нашим самым маленьким материалом или сюжетом – большая история, судьба человека. Журналистика должна делать жизнь людей лучше.Пусть у нас и наших зрителей, слушателей, читателей будет больше общих положительных эмоций и новостей, интересных событий, встреч, историй, шоу… Чтобы мы вместе удивлялись, сопереживали, радовались, никогда не теряли надежды. Видели, как много хорошего есть в жизни, ценили ее.Республиканская телекорпорация «Казахстан» – одна из крупнейших медиаобразующих структур на отечественном информационном пространстве – объединяет телеканалы «Қазақстан», «Балапан» и Кazsport, Казахское радио, радио «Шалқар», «Астана», Classic, а также региональные телерадиокомпании.