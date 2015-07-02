Телеканал "Казахстан" покажет в прямом эфире матч Лиги Европы "Црвена Звезда" – "Кайрат"
Марат Манаспаев
Телеканал "Казахстан" покажет в прямом эфире первый матчЛиги Европы между сербской "Црвена Звезда"и алматинским"Кайратом", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.
Встреча команд рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы состоится в столице Сербии Белграде на стадионе "Райко Митич" в ночь со 2 на 3 июля. Начало трансляции на телеканале "Казахстан" в 00.40 по времени Астаны, сообщает пресс-служба телеканала.
3 июля телеканал КazSport дважды – в 11.50 и в 19.00 – покажет игру в повторе специально для болельщиков, которые не смогут посмотреть ее в прямом эфире.
Ранее стало известно, что этот матч был под угрозой срыва. На стадионе "Црвены Звезды" сотрудники сербской полиции обнаружили и обезвредили взрывное устройство. Бомба была заложена на крыше стадиона.