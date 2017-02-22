Телеканал семейства Discovery начнет вещание на казахском языке

С первого марта 2017 года телеканал Discovery Showcase HD начинает вещание на казахском языке, передает Kazpravda.kz
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Это стало возможным благодаря сотрудничеству Discovery Networks CEEMEA и АО "Казтелерадио".
"Казахстан – очень важный для Discovery Networks регион с лояльной аудиторией и большим потенциалом. Вдохновляющие и эмоциональные истории TLC, захватывающие открытия Discovery Channel, интригующие и таинственные сюжеты ID Xtra, невероятные научные исследования Discovery Science, забавные и удивительные моменты жизни животных Animal Planet – на Discovery Showcase HD каждый сможет найти контент на свой вкус, и, самое главное, на казахском языке", – рассказала вице-президент, управляющий директор компании Discovery Networks в Северо-Восточной Европе Анна Пак.
Канал также откроет зрителям доступ к эксклюзивным материалам, которые можно будет увидеть только на Discovery Showcase HD.
"Мы рады представить нашим абонентам уникальный для казахстанского рынка проект, теперь абоненты OTAU TV могут смотреть наиболее рейтинговые программы, завоевавшие сердца телезрителей по всему миру, на казахском языке. Примечателен данный факт еще тем, что впервые подобный телеканал появился в сети национального спутникового телевидения OTAU TV и более миллиона наших абонентов смогут получать эксклюзивный контент одними из первых и без увеличения абонентской платы. Напомним, в спутниковом телевидении OTAU TV представлено порядка 120 телерадиоканалов", – отметил коммерческий директор АО "Казтелерадио" Евгений Галкин.
На первом этапе зрителям будет предоставлены программы и передачи на казахском языке в прайм-тайм (с 18.00 и до полуночи). В течение года доля программ на казахском языке будет увеличиваться и с января 2018 года весь контент полностью перейдет на казахский язык. Вместе с этим зритель может выбрать в настройках своего приемника просмотр канала на русском языке. Первыми на казахский язык будут переведены такие программы, как "Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом", "Оглушающий океан", "Аляска: семья из леса", "Китовые войны" и другие знаковые проекты флагманов Discovery Networks.
Канал будет доступен в сети спутникового вещания OTAU TV, а позже и в сетях других операторов. Дистрибьютором Discovery Showcase HD выступает Казтелерадио.