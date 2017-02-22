Телеканал семейства Discovery впервые на казахском языке

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С первого марта в Казахстане начинает вещание телеканал Discovery Showcase HD. Теперь казахстанцы смогут смотреть популярные и интересные программы семейства Discovery в HD-формате на государственном языке, передает Kazpravda.kz
Discovery Networks CEEMEA, подразделение вещательной компании №1 в мире в области платного ТВ Discovery Communications, в партнерстве с Акционерным Обществом "Казтелерадио", национальным оператором Республики Казахстан в области телерадиовещания, совместно запускают в Казахстане новый канал — Discovery Showcase HD.
"Казахстан — очень важный для Discovery Networks регион с лояльной аудиторией и большим потенциалом. Мы очень рады представить зрителям новый телеканал, который объединит самые яркие, популярные и интересные программы семейства Discovery в формате высокой четкости. Вдохновляющие и эмоциональные истории TLC, захватывающие открытия Discovery Channel, интригующие и таинственные сюжеты ID Xtra, невероятные научные исследования Discovery Science, забавные и удивительные моменты жизни животных Animal Planet — на Discovery Showcase HD каждый сможет найти контент на свой вкус, и, самое главное, на родном казахском языке", – рассказала вице-президент, управляющий директор компании Discovery Networks в Северо-Восточной Европе Анна Пак.
Канал объединит самые яркие и популярные шоу из портфолио брендов Discovery — Discovery Channel, Animal Planet, TLC, Discovery Science и ID Xtra, при этом лучший познавательно-развлекательный контент будет доступен в HD качестве. Кроме того, канал откроет зрителям доступ к эксклюзивным материалам, которые можно будет увидеть только на Discovery Showcase HD.
"Мы рады представить нашим абонентам уникальный для казахстанского рынка проект, теперь абоненты OTAU TV могут смотреть наиболее рейтинговые программы, завоевавшие сердца телезрителей по всему миру, на казахском языке. Примечателен данный факт еще тем, что впервые подобный телеканал появился на сети национального спутникового телевидения OTAU TV и более миллиона наших абонентов смогут получать эксклюзивный контент одними из первых и без увеличения абонентской платы. Напомним, в спутниковом телевидении OTAU TV представлено порядка 120 телерадиоканалов, стоимость ежемесячной подписки составляет 2500 тенге", – отметил коммерческий директор АО "Казтелерадио" Евгений галкин.
Discovery Networks уделяет особое внимание локальной составляющей и стремится быть ближе к своим зрителям. В продолжение этой политики Discovery Showcase HD первым из иностранных каналов предлагает аудитории Республики Казахстан возможность смотреть любимые шоу в HD-формате на государственном языке. На первом этапе зрителям будет предоставлены программы и передачи на казахском языке в прайм-тайм (с 18:00 и до полуночи). В течение года доля программ на казахском языке будет увеличиваться и с января 2018 года весь контент будет полностью перейдет на казахский язык. Вместе с этим, зритель может выбрать в настройках своего приемника просмотр канала на русском языке. Первыми на казахский язык будут переведены такие программы, как "Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом", "Оглушающий океан", "Аляска: семья из леса", "Китовые войны" и другие знаковые проекты флагманов Discovery Networks.
Канал будет доступен в сети спутникового вещания ОTAU TV, а позже и в сетях других операторов. Дистрибьютором Discovery Showcase HD выступает Казтелерадио.