Спорт
Телеканалы KazSport и "Боец" покажут "Қазақстан Барысы-2015" в прямом эфире
Марат Манаспаев
Завтра, 4 июля, в Астане состоится финал пятого Республиканского турнира "Қазақстан Барысы-2015", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Телеканал KazSport, являющийся единственным правообладателем показа турнира на территории Республики Казахстан, начнет прямую телевизионную трансляцию в 12.50 по времени Астаны. Стоит отметить, что к соревнованиям казахстанских палуанов повысился интерес зарубежных СМИ, и в числе иностранных телекомпаний телевизионную трансляцию "Қазақстан Барысы-2015" также будет осуществлять и российский телеканал "Боец".

Известно, что призовой фонд "Қазақстан Барысы-2015" составит 225 000 долларов США, из них 35 тысяч долларов США предназначены тренерам спортсменов.

Призовой фонд распределится следующим образом:
1-е место – 150 тысяч долларов США;
2-е место – 30 тысяч долларов США;
3-е место – 10 тысяч долларов США.

Напомним, ранее определился самый тяжелый участник "Қазақстан Барысы-2015". Им стал Жуманазар Ерсултанов, который весит 162 килограмма.


Популярное

Все
Следуя принципам гуманности
Топ-топ, топает турист
Мастера порядка и уюта
Чтобы дети не тонули
Чем занимается "зеленый спецназ" Казахстана
Судьба быть великим
Мелодии стихов подвластны поколения
Поэзия космических высот
Криминализировать бытовое насилие призывают в Казахстане
Навсегда остался с нами
Есть такая профессия – Родину защищать
Один из самых возрастных, трудолюбивых и добрых дворников живет и работает в Нур-Султане
Самые обсуждаемые нормы Конституционной реформы вступили в силу
«Зеленая» экономика – конкурентоспособная экономика
Вышедшие из каменного молчания
Частный судебный исполнитель – фигура для многих спорная, но необходимая
Индустрия туризма Алматинской области готовится к старту очередного купального сезона
Трубный порыв
Рассмотрели оргвопросы
Преступный бизнес
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Карагандинец разбил 9 машин соседей и убил свою мать
Казахстанской науке нужно признать свои ошибки и двигаться вперед
В чем заключается значимость предстоящего референдума для казахстанцев, объяснил эксперт
Что будет, если Китай продаст весь долг США, объяснил эксперт
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Священные атрибуты независимости: государственным символам Казахстана 30 лет
Как возрождается шахтерский городок по имени Абай
По всему Казахстану пройдут мероприятия в честь 30-летия госсимволов
Наступает судьбоносный момент в политической истории Казахстана – мажилисмен
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск за вознаграждение
В эти секунды переполняют невероятные эмоции: спортсмены о флаге и гимне Казахстана
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Конституционная реформа внесет в жизнь казахстанцев множество преобразований
Стоит ли обучать ребенка казахскому языку в дошкольном возрасте
Популярный миф о кофе развеяла врач-сомнолог
Что думают юристы о предстоящем референдуме в Казахстане
Аким отговорил актюбинца от суицида на вышке
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию

Читайте также

Спорт
Сразу два рейтинга УЕФА возглавила сборная Казахстана
Спорт
Казахстан сотворил громкую сенсацию в футбольной Лиге наций
Спорт
Казахстанцы завоевали шесть медалей на Кубке Европы по дзюдо
Спорт
Сразу 13 хоккеистов покинули "Барыс"

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]