Телеканалы KazSport и "Боец" покажут "Қазақстан Барысы-2015" в прямом эфире
Марат Манаспаев
Завтра, 4 июля, в Астане состоится финал пятого Республиканского турнира "Қазақстан Барысы-2015", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.
Телеканал KazSport, являющийся единственным правообладателем показа турнира на территории Республики Казахстан, начнет прямую телевизионную трансляцию в 12.50 по времени Астаны. Стоит отметить, что к соревнованиям казахстанских палуанов повысился интерес зарубежных СМИ, и в числе иностранных телекомпаний телевизионную трансляцию "Қазақстан Барысы-2015" также будет осуществлять и российский телеканал "Боец".
Известно, что призовой фонд "Қазақстан Барысы-2015" составит 225 000 долларов США, из них 35 тысяч долларов США предназначены тренерам спортсменов.
Призовой фонд распределится следующим образом: 1-е место – 150 тысяч долларов США; 2-е место – 30 тысяч долларов США; 3-е место – 10 тысяч долларов США.
Напомним, ранее определился самый тяжелый участник "Қазақстан Барысы-2015". Им стал Жуманазар Ерсултанов, который весит 162 килограмма.