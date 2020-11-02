Телерадиовещание приостановят в Казахстане

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В Казахстане 19 ноября временно будет приостановлена ретрансляция телерадиоканалов на всей территории Казахстана, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на АО "Казтелерадио".
19 ноября с 03:00 до 17:00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.
"19 ноября 2020 года 03:00 до 17:00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. В связи с этим, на время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана", - говорится в распространенном сообщении АО "Казтелерадио".
Отмечено, что данные работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания, учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств