Телерадиовещание временно отключили в Казахстане

Планово-профилактические работы проводятся 20 июля на сетях телерадиовещания в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт АО «Казтелерадио».

20 июля 2022 года с 03:00 до 17:00 (по времени Нур-Султана) проводятся планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана, пояснили в компании.

АО «Казтелерадио» ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей.

«Данные работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания: учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств.

Приносим извинения за временные неудобства», – отметили в Казтелерадио.