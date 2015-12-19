Телеведущий Дмитрий Хрусталев избил водителя внедорожника

Фото с сайта all-pix.com
Телеведущий Дмитрий Хрусталев в ходе дорожного конфликта избил водителя внедорожника в центре столицы, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на lenta.ru
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Видео потасовки опубликовал портал LifeNews.
На записи видно, как ведущий выходит из своего автомобиля, подходит к внедорожнику, некоторое время говорит с его водителем, после чего направляется к своей машине, но возвращается к внедорожнику, открывает дверь и несколько раз ударяет водителя.
Конфликт произошел на улице 1905 года. По словам очевидцев, ведущий, стремясь объехать преградившие ему дорогу автомобили, попытался встроиться в поток. Это вызвало недовольство водителя внедорожника. Словесная перепалка переросла в короткую потасовку.
"Я просто поставил человека на место", – сказал Хрусталев порталу Super.ru.
Хрусталев – соведущий программы "Вечерний Ургант" на Первом канале и резидент Comedy Women на ТНТ.