Телевидение и радио временно отключат в Казахстане

В Казахстане 11 ноября будет временно приостановлена ретрансляция телерадиоканалов, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на АО "Казтелерадио".
11 ноября 2021 года 03:00 до 17:00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.
Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана.
АО «Казтелерадио» ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей. Данные работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания, учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств.