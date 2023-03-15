Телевидение вчера, сегодня, завтра

Прошедшая встреча, целью которой обозначено проведение научного анализа взаимосвязи культуры, образования, науки и медиакоммуникации, была посвящена 65-летию казахского телевидения.

В работе научно-практической конференции приняли участие отечественные и зарубежные ученые, журналисты, студенты. Среди них – ректор Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева Ерлан Сыдыков, советник Президента РК Бауыр­жан Омаров, декан факультета журналистики и политологии ЕНУ Кайрат Сак, профессоры и преподаватели ЕНУ, КазНУ им. аль-Фараби, Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагуни, Лингвистического центра Института законодательства и правовой информации Министерства юстиции РК, Ошского государственного университета (Кыргызстан), Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана и других вузов.

– Эпоха отечественного телевещания началась 8 марта 1958 года, когда вышла в эфир первая пробная передача Алматинской телевизионной студии. Это было историческое событие для нашей страны. Сегодня в золотой фонд казахстанского телевидения входят программы, ставшие нашим культурным достоянием. Среди них – «Айтыс», «Тамаша», «Қарыз бен парыз», «Балдырған». В целом к 90-м годам прошлого века Алматинская студия подготовила около 350 телепрограмм и показала свыше 500 фильмов, – отметил Ерлан Сыдыков.

Участники конференции обсудили историю, этапы развития, актуальные вопросы тележурналистики, парадигмы исследования медиакоммуникаций, а также проблемы высшего образования в области журналис­тики и социологии. К примеру, в докладах были затронуты такие темы, как «Телевидение в цифровую эпоху», «Работа международных новостных телеканалов», «Проблемы и перспективы совре­менной отечественной теле­радиожурналистики», «Задачи телевидения в эпоху информационной конкуренции».