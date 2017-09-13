Происшествия
Телевизор упал на автомобиль из окна дома в Костанае
В Костанае по улице Уральская, 6 произошло недоразумение. Читатель "КН" прислал в редакцию снимки разбитого авто ВАЗ 2114, кузов и переднее стекло которого пострадало от падения телевизора, сообщает kstnews.kz.

Роман Малинин сообщил, что это произошло во вторник около 16 часов и даже заметил, что телевизор сбросили со второго этажа.



Как только эта информация появилась в группе "КН ВКонтакте", пользователи стали активно обсуждать происшествие. Многие сочувствовали владельцу авто, но большинство все же обернули это в добрую шутку. Все-таки не каждый день в Костанае из окон выбрасывают телевизоры, которые еще и попадают прямо на авто.

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По данному случаю портал направил запрос в пресс-службу ДВД области.

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