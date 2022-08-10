Телевизоры, кухонные плиты и стиральные машины будут выпускать в Карагандинской области

Телевизоры, электрические водонагреватели, пылесосы, кухонные плиты и вытяжки, мини-печи, стиральные машины и другую бытовую технику намерены производить в Карагандинской области. В планах выпускать 1,1 млн штук продукции в год, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу облакима.

Будущий завод Artel появится в Сарани. Осенью этого года должны приступить к его строительству.

Об инвестпроектах рассказали на совещании в акимате Карагандинской области.

Всего в регионе в работе 11 инвестиционных проектов на сумму 212,7 млрд тенге, в том числе пять проектов с участием иностранного капитала. Их запуск позволит создать около двух тысяч постоянных рабочих мест.

«Один из них, импортозамещающий, уже запущен. Это проект по выпуску геомембраны ТОО «АлтынАрна Geosynthetics» на территории СЭЗ «Сарыарка» с созданием 30 рабочих мест», – отметил руководитель управления промышленности и индустриально-инновационного развития области Мурат Кыдырганбеков.

По его словам, до конца года в Балхаше запустят солнечную электростанцию до 50 МВт в час. Трудоустроят 20 человек.

В Сарани наладят выпуск санитарно-гигиенической продукции на бумажной основе собственного производства. Сейчас компания Sunpaper закупает сырьё за рубежом, а изготавливать бумажную основу будет самостоятельно. По расчётам это позволит увеличить мощность завода до 21,4 тысячи тонн бумажной продукции в год.

Предприятие – участник государственных программ развития моногородов, «Дорожная карта бизнеса». Компания создаст 100 новых рабочих мест.

В регионе также будут производить катодную медь. Мощность нового завода – до пяти тысяч тонн катодной меди в год. Будет создано 140 рабочих мест.

В конце года ожидается запуск шинного завода KamaTyresKZ с участием компании «Татнефть» и с созданием 1116 рабочих мест.

«В целом за первое полугодие объём привлечённых инвестиций превысил 264 млрд тенге. Запланировано до конца года привлечь 732,5 млрд тенге инвестиций с ростом на 5,5% к прошлому году. Запуск этих проектов позволит увеличить объём производства, обеспечить рост несырьевого экспорта и снизить объём импорта», – сказал аким Карагандинской области Женис Касымбек.