Тело 5-летней девочки на свалке: подозреваемым вынесли приговор в Алматинской области

В ходе следствия полицейским удалось уличить задержанных в убийстве малолетнего ребенка. Как выяснилось, родная мать и ее двоюродный брат удушили девочку и оставили тело на мусорной свалке.

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В Сарканском районе Жетысуской области вынесли приговор в отношении женщины и ее двоюродного брата за убийство 5-летней девочки. Им назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы, передает Kazpavda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

«По факту убийства малолетней девочки был оглашен приговор в отношении матери и дяди ребенка. Им назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы. Родная мать и дядя убили маленького ребенка по предварительному сговору и оставили на мусорной свалке. На заседании суда оба признали свою вину», - сказал официальный представитель областного суда Нурсултан Орынбасаров.

Напомним, 17 мая на свалке бытовых отходов в Саркане обнаружили скелет 5-летней девочки. Голову нашли в нескольких метрах от туловища. Тело Аружан 3 месяца пролежало на мусорной свалке. Труп ребенка, от которого остался лишь скелет, нашли дети, которые играли на улице.

Полицейские вскоре установили 19-летнюю мать ребенка, которая в своих показаниях пояснила, что в 14 лет родила девочку, страдавшую ДЦП и врожденной умственной отсталостью. В феврале этого года ребенок якобы заболел и скоропостижно скончался. Его тело на окраину города вывез и похоронил 21-летний брат подозреваемой.

Уголовное дело было взято на особый контроль.

В ходе следствия полицейским удалось уличить задержанных в убийстве малолетнего ребенка. Как выяснилось позже, родная мать и ее двоюродный брат удушили девочку и оставили тело на мусорной свалке.

Сейчас 20-летняя мать носит под сердцем третьего ребёнка, которого она уже родит за решеткой.