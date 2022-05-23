Тело 5-летней девочки на свалке: подозреваемых арестовали в Алматинской области

Подозреваемых в убийстве девочки-инвалида поместили под стражу в Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК.

"В городе Саркан санкционировали арест двух подозреваемых в причастности гибели 4-5-летней девочки-инвалида. Один из подозреваемых является матерью ребенка, другой приходится её братом - родным дядей убитой", - говорится в информации.

Подозреваемые признались, что задушили девочку и избавились от тела, скрытно похоронив ее в городском карьере.

Напомним, 17 мая на свалке бытовых отходов в Саркане обнаружили скелетированное тело малолетней девочки. Полицейские вскоре установили 19-летнюю мать ребенка, которая в своих показаниях пояснила, что девочка страдала ДЦП и врожденной умственной отсталостью. В феврале этого года ребенок якобы заболел и скоропостижно скончался. Его тело на окраину города вывез и похоронил 21-летний брат подозреваемой.

Уголовное дело было взято на особый контроль.

В ходе следствия полицейским удалось уличить задержанных в убийстве малолетнего ребенка. В отношении обоих задержанных Сарканским районным судом санкционирован арест.

Уголовное дело расследуется по ст. 99 ч.3 УК РК, предусматривающей наказание за убийство малолетнего лица. Подозреваемые содержатся под стражей.

Согласно действующему законодательству подозреваемым грозит от 20 лет до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой, отметили в МВД.