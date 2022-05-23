Фото: Kazpravda.kz
Происшествия
Тело 5-летней девочки на свалке: подозреваемых арестовали в Алматинской области

Подозреваемых в убийстве девочки-инвалида поместили под стражу в Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК.

"В городе Саркан санкционировали арест двух подозреваемых в причастности гибели 4-5-летней девочки-инвалида. Один из подозреваемых является матерью ребенка, другой приходится её братом - родным дядей убитой", - говорится в информации.

Подозреваемые признались, что задушили девочку и избавились от тела, скрытно похоронив ее в городском карьере.

Напомним, 17 мая на свалке бытовых отходов в Саркане обнаружили скелетированное тело малолетней девочки. Полицейские вскоре установили 19-летнюю мать ребенка, которая в своих показаниях пояснила, что девочка страдала ДЦП и врожденной умственной отсталостью. В феврале этого года ребенок якобы заболел и скоропостижно скончался. Его тело на окраину города вывез и похоронил 21-летний брат подозреваемой.

Уголовное дело было взято на особый контроль.

В ходе следствия полицейским удалось уличить задержанных в убийстве малолетнего ребенка. В отношении обоих задержанных Сарканским районным судом санкционирован арест.

Уголовное дело расследуется по ст. 99 ч.3 УК РК, предусматривающей наказание за убийство малолетнего лица. Подозреваемые содержатся под стражей.

Согласно действующему законодательству подозреваемым грозит от 20 лет до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой, отметили в МВД.

Популярное

Все
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Каким видят будущее политической системы Казахстана эксперты
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Новые способы госзакупок вводятся с 1 июля в Казахстане
Один из ведущих театров Казахстана объявил о ребрендинге
Закон Республики Казахстан
Какова судьба елей, которые росли в "золотом квадрате" Алматы
Не статус разоряет, а налоги
Алматинский апорт теперь будет расти в Азербайджане
Дойти до каждого
«Народный артист» возвращается
Победа над коррупцией – критически важное условие для успеха в построении Нового Казахстана
По вопросам депутатской деятельности
Узнаваемость, доступность и доброжелательность
Помощь рядом
В центре внимания – молодежь
По пути оздоровления экономики
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Фото с утренней прогулки Токаева появилось в Сети
Мошенница набросилась на полицейских с ножом при задержании в Алматы
Руководство Нацмузея подозревают в хищении 146 млн бюджетных тенге
Министр сельского хозяйства раскритиковал темпы развития животноводства в Казахстане
Назван средний размер пенсии в Казахстане
ОДКБ и Казахстан: о целях организации на ближайшее будущее высказался эксперт
Каждый год в Германии около 50 тыс. человек отправляются в тюрьму просто потому, что не могут выплатить назначенный судом штраф
Что сейчас происходит со школьной медициной в Казахстане
Токаев провел встречу с Путиным после саммита ОДКБ
Условия льготного автокредитования утвердили в Казахстане
Вице-премьер Тугжанов высказался о статусе русского языка в Казахстане
Непобеждённый боксёр Муса Ямак умер во время боя
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Не все так просто
Какой будет погода в мае для казахстанцев
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана

Читайте также

Происшествия
Взрыв в аптеке Шымкента: список жертв пополнился еще одним …
Происшествия
Трехлетний ребенок выпал из окна в Косшы, пока его мать был…
Происшествия
"Совсем замучили": родные обвиняют врачей в смерти роженицы…
Происшествия , Видеогалерея
Ложился на дорогу и пытался сброситься с моста мужчина в Шы…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]