Тело 6-летнего ребенка обнаружили в септике в Косшы

6-летний ребенок погиб, провалившись в септик, в Акмолинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на 716.kz.

Трагедия произошла 26 августа в Косшы. Около 21:30 часов в управление полиции города местный житель сообщил о том, что 2 часа назад его 6-летний сын ушел играть во двор и пропал.

«По указанному адресу незамедлительно прибыли руководство управления полиции, личный состав и следственно-оперативная группа. В результате проведенных поисковых мероприятий тело мальчика было найдено в сточной яме (септик)», – рассказали в ведомстве.

Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований. В рамках расследования трагического происшествия назначены соответствующие экспертизы.