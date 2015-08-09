Тело Аиды Сарабаевой доставлено в Астану

На родину доставлено тело погибшей в Турции Аиды Сарабаевой. Об этом в своем твиттер-аккаунте написал Посол по особым поручениям МИД РК Алтай Абибуллаев, передает Kazpravda.kz.
"Тело Аиды Сарабаевой сегодня доставлено в Астану. Отец Аиды встретил в аэропорту. Жатқан жері торқа болсын!", – указывается в опубликованном сообщении.
Как сообщалось ранее, 6 августа по дороге из Памуккале в Анталью перевернулся туристический автобус, в котором находились более 60 человек, в том числе 7 казахстанцев. Они получили травмы различной степени тяжести. Среди них была 18-летняя Аида Сарабаева, скончавшаяся на месте ДТП.
Полиция сразу же задержала водителя автобуса и начала расследование. По предварительной версии, водитель не справился с управлением на скользкой после дождя дороге, однако смог удержать автобус от падения в пропасть.