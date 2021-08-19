Тело девочки вытащили из реки Есиль

В городе Нур-Султане, в реке Есиль, утонул ребенок, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
Вечером 18 августа в 18:39 часов на пульт столичной Службы спасения 101 поступило сообщение об утонувшей в реке Есиль по улице Аккорган района Сарыарка девочке.
Оперативно на место чрезвычайной ситуации были направлены 4 спасателя и 1 единица техники. По прибытии к месту вызова, оценив сложившуюся обстановку, группа водолазов начала изучение дна и оперативно приступила к поискам девочки. Ремонтные раскопки, а также заболоченное и илистое дно водоема осложнили поисковые работы, к тому же данный участок является запрещенным для купания. Однако, несмотря на трудности, спасатели в 20:17 часов с помощью водолазного оборудования вытащили из воды тело девочки 2008 года рождения.
«К сожалению, с начала купального сезона на территории города Нур-Султана утонули 9 человек, из них 5 детей. Все факты гибели зарегистрированы в местах, запрещенных и необорудованных для купания.
С начала купального сезона сотрудники городской полиции составили 563 административных протокола в отношении лиц, нарушающих правила общего водопользования - купание в запрещенных местах. Также сотрудники Департамента по ЧС в ходе рейдовых мероприятий с участием волонтеров распространили более 55 тысяч предупреждающих листовок и памяток.
Однако, несмотря на проводимые меры, растет количество фактов купания населения в неустановленных местах. Особенно преобладают факты детской смертности», - с сожалением констатировали в МЧС.
Напомним, официально в столице определены 4 места для купания: зоны отдыха «Три пескаря», «Столичный двор» и городской пляж, расположенный в Центральном парке, пляж в районе Триатлон парка.