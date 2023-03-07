Тело младенца нашли в мусорном баке в Павлодаре

В городе Павлодаре полиция ищет виновного в убийстве ребенка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

7 марта в 12:47 в полицию Павлодара сообщили, что по улице Бухар жырау, во дворе дома в мусорном контейнере, обнаружен плод мертворожденного ребенка.

"По факту назначена судебно-медицинская экспертиза. Начато досудебное расследование по уголовной статье "Убийство матерью новорожденного ребенка".

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению причастного к данному факту.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК, части 1 статьи 19 УПК, лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет признана вступившим в законную силу приговором суда", – отметили в полиции.