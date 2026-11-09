Тело мужчины достали из реки Есиль в Астане

Точные причины и обстоятельства смерти горожанина устанавливаются
Столичные полицейские установили личность мужчины, чье тело было извлечено из реки Есиль. Погибшим оказался 56-летний местный житель, сообщает Kazpravda.kz
По факту обнаружения тела правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело. Согласно предварительным данным осмотра, признаков насильственной смерти на теле погибшего не выявлено.
«В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия для воссоздания полной картины случившегося. Точные причины и обстоятельства смерти горожанина устанавливаются», – проинформировали в правоохранительных органах.
Ранее во время патрулирования акватории реки Есиль сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС спасли мужчину 1998 года рождения.