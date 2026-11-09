Тело мужчины достали из реки Есиль в Астане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Столичные полицейские установили личность мужчины , чье тело было извлечено из реки Есиль. Погибшим оказался 56-летний местный житель, сообщает Kazpravda.kz

По факту обнаружения тела правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело . Согласно предварительным данным осмотра, признаков насильственной смерти на теле погибшего не выявлено.

«В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия для воссоздания полной картины случившегося. Точные причины и обстоятельства смерти горожанина устанавливаются», – проинформировали в правоохранительных органах.

Ранее во время патрулирования акватории реки Есиль сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС спасли мужчину 1998 года рождения.