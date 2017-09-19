Тело мужчины обнаружили около школы в Темиртау Происшествия 1161 Инга Селезнева

Фото из открытых источников

Около школы № 2 в Темиртау обнаружили тело мужчины без следов насильственной смерти, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Карагандинской области.



По данным полиции, тело мужчины 1962 года рождения нашли 16 сентября.



"Сотрудники полиции назначили экспертизу, по результатам которой стало ясно, что мужчина погиб от переохлаждения организма. Личность его была установлена. Внешних повреждений на теле не обнаружено", – сообщил пресс-секретарь ДВД Карагандинской области Бакытжан Кудияров.



В ДВД также сообщили, что по этому факту ведется досудебное расследование.



