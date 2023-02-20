Тело мужчины обнаружили под снегом в СКО

Мужчину, пропавшего в Северо-Казахстанской области, нашли мертвым в степи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

19 февраля в отдел полиции Айыртауского района СКО сообщили о мужчине, который около 14:00 пешком ушел со станции Янко в село Жанасу района имени Габита Мусрепова.

Для поисков были созданы 3 оперативно-розыскные группы из числа сотрудников полиции, спасателей, волонтеров и местных жителей. Использовался транспорт высокой проходимости. Еще одна группа передвигалась верхом на лошадях.

20 февраля в 3 км от села Жанасу было обнаружено занесенное снегом тело пропавшего 45-летнего мужчины без признаков насильственной смерти.

Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. Проводится процессуальная проверка.