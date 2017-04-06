Тело погибшего в теракте Максима Арышева доставят в Алматы 7 апреля

Россия выплатит компенсацию родственникам погибшего при теракте в метрополитене Санкт-Петербурга казахстанца Максима Арышева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на посольство РК в РФ.
Генконсульство и посольство нашей страны оказали родственникам Максима содействие в оформлении соответствующих документов.
"Размер выплаты от правительства Санкт-Петербурга составит 1 млн рублей, столько же родственники погибшего казахстанца получат от федерального правительства", – уточнили в диппредставительстве.
Накануне вечером близкие друзья и знакомые Максима Арышева почтили его память на Сенной площади.
Тело юноши доставят в Алматы в пятницу, 7 апреля, утром. Авиакомпания Air Astana берет на себя все расходы по его транспортировке и оплате билетов родственникам.
Генконсульство и посольство нашей страны оказали родственникам Максима содействие в оформлении соответствующих документов.
"Размер выплаты от правительства Санкт-Петербурга составит 1 млн рублей, столько же родственники погибшего казахстанца получат от федерального правительства", – уточнили в диппредставительстве.
Накануне вечером близкие друзья и знакомые Максима Арышева почтили его память на Сенной площади.
Тело юноши доставят в Алматы в пятницу, 7 апреля, утром. Авиакомпания Air Astana берет на себя все расходы по его транспортировке и оплате билетов родственникам.