Тело полицейского нашли в водоеме в Костанайской области

В Костанайской области в результате несчастного случая скончался полицейский, сообщает Kazpravda.kz.

По информации областного департамента полиции, участковый инспектор Аулиекольского отдела полиции 28 апреля проводил рейдовые оперативно-профилактические мероприятия на закрепленном участке и не вышел на связь.

"Были начаты поисковые мероприятия. При обследовании местности в водоеме найдена автомашина, в салоне которой обнаружено тело участкового без видимых телесных повреждений", - говорится в сообщении.

По данному факту начато досудебное расследование и служебная проверка, добавили в пресс-службе.