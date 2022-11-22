Тело пропавшего неделю назад парня нашли в Костанайской области

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В департаменте полиции Костанайской области сообщили, что сегодня, 22 ноября, при проведении поисковых мероприятий в 15 километрах от поселка Айет района имени Б. Майлина полицейские обнаружили труп пропавшего без вести жителя Рудного Владимира Борисова, передает Kazpravda.kz.

В рамках досудебного расследования проводятся необходимые следственные действия и экспертизы, которые укажут причину смерти.

Портал напоминает, что ранее машина Владимира Борисова была найдена недалеко от станции Тобол.