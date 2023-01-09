Тело пропавшего пенсионера нашли в Туркестанской области

Ранее сообщалось, что 77-летний Молдабек Игенбаев 5 января вышел из дома и не вернулся.

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В Туркестанской области двое сельчан обнаружили тело пропавшего пенсионера, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Ранее сообщалось, что 77-летний житель села Кызылту Молдабек Игенбаев 5 января вышел из дома в неизвестном направлении и не вернулся. Информацию о его поисках разместили также в СМИ.

Заявление в отделе полиции зарегистрировали 6 января и провели все необходимые розыскные мероприятия. В поисках приняли участие полицейские, волонтеры и жители села.

Сотрудники полиции опрашивали прохожих, показывая фотографию пропавшего пенсионера в каждом доме, магазинах и в местах массового скопления людей. Вместе с волонтерами были осмотрены заброшенные здания, горы и местность на прилегающей к месту происшествия территории.

8 января около 17.00 часов тело пожилого мужчины нашли в местности Шурен Тобе.

Первыми труп обнаружили двое сельчан, вышедшие на поиски вместе со стражами порядка.

В ходе осмотра тела признаков насильственной смерти не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Проводится досудебное расследование, добавили в полиции.