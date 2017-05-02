Тело пропавшей пенсионерки нашли на берегу Иртыша за Усть-Каменогорском

Пропавшую без вести пенсионерку из Усть-Каменогорска нашли мертвой на берегу Иртыша, сообщает YK-news.kz.
79-летняя горожанка пропала в ноябре 2016 года. Ее тело обнаружили далеко за пределами областного центра.
"После заявления родственников об исчезновении, полицейские сразу же начали розыскные мероприятия. Пенсионерку искали как в городе, так и за его пределами. На днях тело пожилой женщины обнаружили на берегу Иртыша, неподалеку от села Азовое Уланского района. Признаков насильственной смерти не обнаружено", – сообщили в пресс-службе ДВД ВКО.
В настоящее время стражи правопорядка пытаются выяснить, при каких обстоятельствах пенсионерка оказалась в реке.
79-летняя горожанка пропала в ноябре 2016 года. Ее тело обнаружили далеко за пределами областного центра.
"После заявления родственников об исчезновении, полицейские сразу же начали розыскные мероприятия. Пенсионерку искали как в городе, так и за его пределами. На днях тело пожилой женщины обнаружили на берегу Иртыша, неподалеку от села Азовое Уланского района. Признаков насильственной смерти не обнаружено", – сообщили в пресс-службе ДВД ВКО.
В настоящее время стражи правопорядка пытаются выяснить, при каких обстоятельствах пенсионерка оказалась в реке.