Тело пропавшей в прошлом году женщины нашли в ВКО

Задержан и арестован подозреваемый в её убийстве.

Фото: Kazpravda.kz

Сотрудники криминальной полиции ДП Восточно-Казахстанской области раскрыли убийство жительницы Уланского района, ранее считавшейся пропавшей без вести, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В полиции напомнили, что 16 августа 2022 года в дежурную часть Ульбинского отдела полиции обратился местный житель с заявлением о том, что его 47-летняя сестра вышла из дома и не вернулась.

Как установили полицейские, женщина проживала в Уланском районе, работала и воспитывала троих детей.

Данный факт полицейские зарегистрировали и сразу же приступили к розыску без вести пропавшей. Более пяти месяцев стражи порядка ВКО совместно с волонтерами вели беспрерывный поиск женщины. Во все подразделения полиции были направлены ориентировки с приметами разыскиваемой.

3 января в Уланский РОП поступила оперативная информация, что во дворе одного из частных домов обнаружена женская сумка с удостоверением личности на имя потерпевшей. По прибытию сотрудники полиции, производя осмотр и раскопки местности, обнаружили труп разыскиваемой женщины с признаками насильственной смерти.

В ходе проведения оперативно–розыскных мероприятий сотрудниками отдела криминальной полиции Уланского района задержан подозреваемый, который дал признательные показания.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 99 УК РК "Убийство".

В отношении задержанного судом санкционирована мера пересечения в виде содержания под стражей.

Следственные мероприятия продолжаются, добавили в полиции.