Тело второго пропавшего ребенка нашли в ЗКО

Тело второго пропавшего ребенка нашли в Западно-Казахстанской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.
"В 16:50 из русла реки Урал водолазами извлечено тело второго ребенка", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось о том, что двое детей играли около дома, а затем бесследно пропали в одном из поселков Западно-Казахстанской области. После поступления информации были организованы поисковые мероприятия, задействованы спасатели, полиция и местные жители. Из Уральска на поиски были направлены спасатели и кинологический расчет.
В 12:00 водолазы оперативно-спасательного отряда в русле реки Урал нашли тело мальчика 2014 года рождения.