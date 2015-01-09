Тема номера: права человека

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Анна ВЕГЕЛЬ
Он посвящен теме «Права человека» и открывается статьей директора Национального центра по правам человека Республики Узбекистан профессора А. Саидова. Со статьей «Омбудсмен на защите прав и свобод человека» выступает руководитель казахстанского Национального центра по правам человека кандидат юридических наук В. Калюжный.
Профессор М. Сарсембаев представил статью о соответствии конституционных принципов избирательного права в Казахстане международным стандартам. Доктор юридических наук главный научный сотрудник КазГЮУ Э. Нугманова рассматривает проблемы защиты прав ребенка с учетом международных стандартов. Вопросам прав граждан в сфере водопользования посвящена статья профессора А. Мукашевой.
Журнал также примечателен публикациями известных зарубежных авторов. Вице-президент Венецианской комиссии профессор Е. Танчев выступает со статьей о концепции социального государства в современном конституционализме, а известный итальянский профессор Б. Каравита ди Торитто анализирует европейский опыт развития конституционного контроля. Материал профессора М. Марченко (МГУ) и доцента Е. Дерябиной посвящен основным вехам развития сравнительного правоведения в России.
Полезными для практиков и ученых будут также статьи профессоров и доцентов КазГЮУ: А. Жусупова – о правовом регулировании НДС, А. Биебаевой – о поощрительных нормах уголовного права. А. Наурызбай в своей публикации рассказывает об открытии в КазГЮУ лекционного зала им. академика М. Баймаханова, а Р. Фаизова – о презентации в университете международной библиотеки, которая была создана при содействии посольств зарубежных стран. Доцент, полковник Г. Дубовцев в своем материале рассматривает приоритеты в сфере обеспечения военной безопасности РК.
Несомненно, вызовут интерес у читателей статьи эксперта ИКАО Е. Коштей «Регулирование гражданской авиации в мире: от истории к настоящему» и известного китаеведа П. Трощинского из Института Дальнего Востока РАН об эволюции правовой системы современного Китая.
Все статьи журнала, публикуемые на русском, казахском и английском языках, проиллюстрированы, в том числе архивными фотографиями.

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