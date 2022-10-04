Тема трубы накануне зимы

Ровно через полгода после частичного обрушения в Петропавловске дымовой трубы на ТЭЦ-2 она пала окончательно.

Ранее главный директор АО «Севказэнерго» Олег Перфилов заверял, что демонтаж трубы продлится до 20 сентября. Не обманул. Аккурат к этой дате от аварийной трубы осталась лишь куча строительного мусора.

Напомним, обрушилась труба вечером 20 марта на высоте примерно 90–95 метров. Под обломками погибла 38-летняя машинист-обходчик.

Летом начался разбор трубы, поначалу – вручную. Промышленные альпинисты работали до высоты 32 метра. Затем призвали на помощь специальную технику – гидравлический молот, и дело пошло значительно быстрее.

Тема остается актуальной. Накануне отопительного сезона ей было посвящено заседание общественного совета Северо-Казах­станской области. Исполняющий обязанности руководителя областного управления энергетики Павел Шилов сообщил, что на ремонтных работах на ТЭЦ-2 задействовано 10 подрядных организаций, 375 человек и 35 единиц техники, завершен ремонт второй дымовой трубы. Поставка угля производится по графику.

Указывалось также, что из 369 объектов здравоохранения к зиме подготовлены 99 процентов, из 167 объектов культуры – 90 процентов. Продолжается работа по восстановлению цент­рального теплоснабжения в районах области.

Генеральный директор АО «Севказэнерго» Олег Перфилов подтвердил, что зимой в домах Петропавловска будет тепло, для этого, дескать, будет вполне достаточно девяти работающих котлов и еще двух – в резерве.

Между тем член совета общественности Петр Шарапаев обратил внимание на отсутствие коммуникаций на некоторых уже введенных в эксплуатацию и частично заселенных новостройках в микрорайоне «Жас Өркен», на проблемы с теплом по улицам Пушкина и Крепостной, где прошлой зимой тепла в домах толком и не было. Холодно оказалось также в Военном инсти­туте Национальной гвардии.

– В селе Бесколь Кызылжарского района центральная котельная работает несколько лет, но каждый год идет подключение новых пользователей, – подчерк­нул Петр Шарапаев. – Конечно, для районного центра это возвращение к цивилизации. Людям, проживающим в много­этажках, не нужно носить уголь, а это и пожарная безопасность, и порядок во дворах... Однако теплом в своих квартирах могут похвастаться не все граждане и организации. Летом работала техническая комиссия, которая обнаружила, что тепловые сети разбалансированы. Тепло поступает неравномерно, а где-то его вообще нет. Насколько мне известно, эта проблема не устранена.

Член общественного совета Северо-Казахстанской области Павел Афанасьев считает, что предстоящий отопительный сезон будет сложным.

– Фраза «проблем нет» в зубах навязла, – сказал он. – Нам ее много лет говорят. Но труба на ТЭЦ-2 упала! Под обломками погиб человек! И все равно все нормально? И со второй трубой все не так просто, тоже надо сносить! Но об этом никто не знал, пока не провели обследование. Проблемы есть! И начались они с момента приватизации данного объекта! Так финансировали ее содержание. Сейчас выделили деньги на ремонт. Но есть ли уверенность, что все сделают качественно? Я, конечно, не специалист, хочу верить компетентным заверениям, но практика прошлых лет уменьшила доверие…