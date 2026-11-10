Тематический мурал появился в Павлодаре

Закон и Порядок
Айман Аманжолова
корреспондент

В городе в рамках реализации проекта «Өнерлі шаһар» и продвижения принципа «Закон и порядок» завершена работа над тематическим муралом «Тура жолдан тайма!», передает корреспондент Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Художественная композиция направлена на популяризацию законопослушного поведения, формирование правовой культуры среди молодёжи, профилактику правонарушений и пропаганду здорового образа жизни.

В основе мурала заложена идея осознанного выбора жизненного пути. Через контраст светлой и тёмной сторон жизни раскрывается противостояние позитивных ценностей и негативных социальных явлений. Центральные образы двух молодых людей символизируют стремление к благополучному будущему, отказ от пагубных привычек и приверженность принципам честности, ответственности и соблюдения закона.

Мурал расположен по адресу: г. Павлодар, ул. Ш. Құдайбердіұлы, 1, в непосредственной близости от строящейся новой школы. Выбор данной локации обусловлен стремлением охватить, прежде всего, молодёжную аудиторию и использовать современное уличное искусство как инструмент профилактической и информационно-разъяснительной работы.

Реализация данного проекта способствует продвижению принципа «Закон и порядок» в городской среде, формированию общественного неприятия противоправного поведения и укреплению гражданской ответственности подрастающего поколения.

#Павлодар #мурал #ЗИП

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