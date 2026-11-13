Темир и его команда

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Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

Посетителям разрешили прикасаться к музейному экспонату возрастом около двух тысяч лет

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Упомянутый экспонат – это ниж­няя челюсть шерстистого мамонта. Подобных древних находок в Павлодарском областном историко-краеведческом музее им. Г. Потанина немало. Однако многие годы сотрудники строго следили, чтобы гости, особенно дети, не трогали ценные экспонаты. Теперь для одного из них решили сделать исключение. Правда, музейщики просят относиться к нему с уважением и обращаться бережно, не пытаясь поднимать или перемещать.

По словам директора музея Армана Алиакпарова, такое решение продиктовано не только желанием заинтересовать публику. Возможность прикос­нуться к древности особенно важна для людей с нарушениями зрения.

– Сейчас мы сотрудничаем с библио­текой для незрячих и слабовидящих граждан. У них есть оборудование для печати шрифтом Брайля. Планируем с их помощью подготовить подписи к экспонатам, чтобы музейная информация стала доступнее, – рассказывает он.

На протяжении многих тысячелетий мамонты населяли обширные территории современного Павлодарского Прииртышья­. И совершенно не случайно, что главным символом областного историко-краеведческого музея тоже стал мамонт, точнее его полноразмерный скелет. Возле этого экс­поната высотой 2,5 метра фотографировалось не одно поколение горожан. На самом деле это реконст­рукция из костей разных особей, найденных в разное время и в разных местах области. А некоторые недостающие элементы даже пришлось изготовить искусственно. Этой работой в 1979–1980 годах занимался сотрудник музея Александр Селиверстов.

И вот недавно знаменитый гигант получил собственное имя – Темир. В сентябре музей объявил конкурс, идею которого подсказали сами посетители. Они не раз интересовались, почему­ павлодарский мамонт до сих пор безымянный­. Особенно после того, как в мае прошлого года во время Дней культуры­ Новосибирской области в Павлодар привозили копию скелета мамонта Самсона. Пример сибирских соседей вдохновил горожан, которые активно откликнулись на предложение и прислали множество вариантов.

Среди них были и обобщенный Батыр, и Григорий – в честь ученого Григория Потанина, чье имя носит музей. А назвать мамонта Темиром предложили сразу несколько человек. Выбор оказался символичным: по словам Армана Алиакпарова, около 80% костей скелета обнаружены в Железинском районе, а слово «темір» в переводе с казахского означает «железо». Созвучие с именем знаменитого полководца Темирлана добавило еще одну историческую ассоциацию.

Палеонтологическая коллекция музея, пожалуй, одна из лучших в Казахстане. Своим богатством она обязана прежде всего Иртышу. Именно на обрывистом берегу этой реки в 1928 году палеонтолог Юрий Орлов открыл знаменитый Гусиный перелет – местонахождение останков древних животных возрастом около 4–4,5 млн лет. Среди находок – кости гиппарионов, носорогов, жирафов, гиен и саблезубых хищников. Немало ископаемых обнаруживали и на других участках иртышских берегов в пределах области.

Сам краеведческий музей был основан в 1942 году. У истоков формирования его собрания, в том числе палеонтологического, стояли местные исследователи­ Дмитрий Багаев и Иван Лагутин. Позднее фонды пополняли собственные экспедиции. Одной из самых впечатляющих находок стал почти полный, четырехметровый скелет гигантского большерогого оленя, обнаруженный в 1978 году возле села Жамбыл района Аккулы. Сегодня он экспонируется в мультимедийном музее Ertis – подразделении областного краеведческого музея.

К слову, чтобы познакомиться с этим древним животным могли и люди с нарушениями зрения, с помощью 3D-печати изготовили уменьшенную копию его скелета высотой около метра. Ее можно будет изучать на ощупь, представляя строение и размеры доисторического гиганта. В дальнейшем подобных тактильных объектов станет больше.

#Павлодар #музей #экспонат #Мамонт #Темир

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