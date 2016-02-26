Итоги прошедшего года, озвученные главой региона, убедительно свидетельствуют о том, что восток страны сохраняет положительную динамику экономического роста практически по всем отраслям производства. Валовой региональный продукт вырос на 0,5% и превысил 2,2 трлн тенге.

Инвестиции в основной капитал выросли на 19%, объемы строи­тельных работ – на 9%, розничный товаро­оборот – на 5%. Вклад Восточного Казахстана в бюджеты всех уровней составил 184 млрд тенге налогов, собственные доходы выросли на 5,5%.

Сокращение же объема производства промышленной продукции на 9% произошло главным образом из-за снижения покупательского спроса на транспортные средства. В результате сложившейся разницы в курсах валютных средств, приведшей к ценовой инерции, уменьшились объемы производства в АО «Азия Авто». Падение цен на металлы, в свою очередь, сказалось на падении объема добычи в горнодобывающей промышленности.

Но все это, наряду с негативными последствиями, дает новые возможности для реструктуризации отечественной экономики, повышения ее конкурентоспособности.

– Только диверсифицированная экономика может эффективно противостоять последствиям глобального кризиса, – отметил Даниал Ахметов. – Вытянуть нашу экономику, подобно локомотиву, под силу прорывным проектам.

Речь идет о создании автомобильного клас­тера, и с этой целью в Усть-Каменогорске начато строительство автозавода полного цикла и технопарка по производству автокомпонентов. Другой крупнейший проект – это строительство Актогайского ГОКа, который будет введен в эксплуатацию в текущем году.

В рамках программы индустриально-инновационного развития на востоке страны реализовано 48 проектов на сумму 226 млрд тенге, создано более 7 тыс. рабочих мест. Между тем ведущие предприятия и вузы региона недавно объединили свои усилия и в ближайшие три года собираются наладить выпуск собственной инновационной продукции.

Второй по значимости вклада в экономику региона отраслью является агропромышленный комплекс. За прошедший год в отрасль привлечено 42 млрд тенге инвестиций, что обеспечило рост к уровню прошлого года на 17%.

Восточноказахстанские аграрии активно включились в реализацию проекта по развитию молочного скотоводства. Уже завершено строительство двух новых молочно-товарных ферм, реконструировано 11 действующих и создано 24 молокоприемных пункта для закупа молока от населения.

Драйверами экономического роста в аграрном секторе аким области Даниал Ахметов назвал строительство птицефабрики мощностью 30 тыс. тонн мяса птицы в год в Урджарском районе, создание мясоперерабатывающих предприятий – ТОО «Евразия Агро Холдинг» в Аягозском районе и ТОО «Елимай Кокпекты» в Кокпектинском районе.

Глава региона поделился с участниками встречи планами по привлечению инвесторов на неэффективно используемые орошаемые земли. С этой целью в прошедшем году изъято 10 тыс. га и расторгнуты договоры аренды на 35 тыс. га площади орошаемых земель для того, чтобы новые владельцы за счет собственных средств восстановили или реконструировали оросительные системы.

Отдельно докладчик остановился на мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. По «дорожной карте» просубсидированы кредиты на 1,6 млрд тенге, предоставлены гранты начинающим предпринимателям на сумму 34 млн тенге. В обрабатывающей промышленности профинансированы по льготной ставке 56 проектов на 6 млрд тенге, что позволило малому бизнесу создать более 11 тыс. новых рабочих мест.

Акиматом ВКО принимаются действенные меры по восполнению дефицита бюджета за счет привлечения в регион крупных инвестиций. Уже подписаны договоры с ЕБРР на общую сумму 11 млрд тенге. В общей сложности до 2018 года через Европейский банк реконструкции и развития планируется реализовать 124 инвестиционных проекта на сумму 154,2 млрд тенге, большей частью в сфере ЖКХ, которые охватят все районы области. Пять наиболее приоритетных из них будут завершены до 1 июля 2016 года.

– Наша задача – в ближайшие 3 года привлечь в регион 200 миллиардов тенге иностранных инвестиций, – подытожил Д. Ахметов.

В планах на будущее – сохранение темпов жилищного строительства на уровне не ниже 2015 года. А города и районные центры, по словам акима ВКО, должны стать комфорт­ным для жизни восточноказахстанцев местом. Для этого благоустройство городов должно соответствовать мировым трендам.

В текущем году будет продолжена работа по оптимизации бюджетной политики. Полная ревизия бюджетных программ и принимае­мые меры, по словам главы региона, позволят сократить непродуктивные траты.

Аким области рассказал о планах в сфере образования, здравоохранения. В регионе разработана Программа развития полиязычия на 2015–2018 годы. Ее главной целью в соответствии с поручением Главы государства является повышение качества обучения казахскому, английскому и русскому языкам. Программа предполагает поэтапный переход общеобразовательных школ к единым учебникам и методическим пособиям.

В здравоохранении активно внедряются инновационные технологии лечения. Врачи будут повышать свою квалификацию на базе медицинских центров Европы. Преимущественным правом смогут воспользоваться специалисты со знанием иностранных языков. В продвинутых клиниках они приобретут необходимые навыки для проведения глубоких исследований на современных медицинских аппаратах. На эти цели в текущем году выделяется 340 млн тенге.

Отвечая на вопросы участников встречи, глава региона не преминул подчеркнуть, что многогранный потенциал региона будет направлен на реализацию Пяти президентских реформ.

– За 25 лет Независимости под руководством Лидера нации казах­станцы сумели добиться многого, – отметил Д. Ахметов. – Сегодня от нас всех требуются слаженность действий и упорство в достижении намеченных целей.

Давая оценку работе акима, восточноказахстанцы в свою очередь отметили целый ряд позитивных перемен, которые произошли за прошедший год на востоке страны. По словам участников встречи, это дает им право поверить в то, что кризис дает новые возможности для повышения конкурентоспособности отечественной экономики.