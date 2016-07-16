​Темпы, качество, контроль

Такое распоряжение им дал глава региона Ерик Султанов в ходе совещания, на котором обсуждалась реализация Государственной программы «Дорожная карта занятости-2020». С информацией по этому вопросу выступил руководитель управления координации занятости и социальных программ Аскар Сакипкереев, отметивший, в частности, что к настоящему времени по 66 проектам проведены конкурсные процедуры, в том числе по трем завершены ремонтные работы. Кроме того, в рамках второго компонента третьего направления ДКЗ – «Строительство жилья для трудовой молодежи» – в текущем году запланировано возведение пяти индивидуальных жилых домов в административном центре Аккайынского района селе Смирново, шести общежитий на 135 квартир в Айыртауском, Аккайынском, Жамбылском, М. Жумабаева и Кызылжарском районах.

Вот эти объекты Ерик Султанов и назвал для руководителей перечисленных районов главными, поручив обеспечить высокие темпы работ и их качество. Для чего распорядился буквально по часам расписать последовательность действия строителей и установить норму суточной выработки.