Фото: primeminister.kz
Правительство , Экономика
Темпы роста экономики Казахстана ускорились до 4,4% – МНЭ
Диасов Ораз
корреспондент

С начала года темпы роста экономики Казахстана ускорились до 4,4%. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании Правительства, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«В январе-марте текущего года темпы роста экономики Казахстана ускорились до 4,4%. За отчетный период по основным трендам наблюдаются ускорение роста в реальном секторе, поступательное увеличение объемов экспорта, устойчивая динамика в секторе услуг. Рост в реальном секторе составил 5,9%. Деловая активность в сфере услуг возросла до 2,8%», – сообщил Куантыров.

Среди отраслей положительный рост демонстрируют транспорт и складирование, строительство, торговля, водоснабжение, обрабатывающая промышленность, информация и связь, горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство.

В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в городе Шымкенте, а также в Акмолинской и Павлодарской областях.

«Обрабатывающая промышленность сохраняет устойчивую тенденцию роста. За январь-март текущего года объем производства вырос на 6,5%. Положительный рост отмечен во всех регионах. Наибольшее увеличение отмечается в городе Алматы, а также в Северо-Казахстанской и Атырауской областях. В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности, обеспечен динамичный рост производства продукции машиностроения – на 11,3%, в том числе автомобилестроения – на 14,8%, производства вагонов и локомотивов – на 13,3%, стройматериалов – на 12,4%, готовых металлических изделий – на 11%, пластмассовых изделий – на 15,2%, фармацевтической продукции – на 18,2%, напитков – на 19%, одежды – на 13%», - добавил министр.

В горнодобывающей промышленности, по его данным, объем производства увеличился на 6,1%. В разрезе отраслей производство увеличилось в предоставлении услуг в горнодобывающей промышленности – на 17,1%, добыче газа – на 8,2%, добыче сырой нефти – на 7,6%, добыче прочих полезных ископаемых – на 6,3%, в добыче металлических руд и угля – на 1,9%.

В отмеченном периоде строительный сектор демонстрирует высокие темпы роста, и объем выполненных строительных работ вырос на 8,6%.

Положительный рост показателя зафиксирован по 14 регионам. Наибольший рост строительно-монтажных работ отмечается в городе Алматы, а также в Акмолинской и Костанайской областях.

В сельском хозяйстве в отчетном периоде валовый выпуск увеличился на 1,8%.

Рост производства в отрасли зафиксирован в 14 регионах. Наибольший рост показали Мангистауская, Северо-Казахстанская и Восточно-Казахстанская области.

Снижение показателя наблюдаются в Костанайской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областях.

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