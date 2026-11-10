Тенденции развития страны

Рост обеспечивается не только сырьевым сектором, но и значительным вкладом других отраслей
За семь лет ВВП на душу населения в Казахстане увеличился на 52,9% и достиг 15 006 долларов. За это время в республике открылись новые производства, выросли инвестиции, расширились возможности для бизнеса. Однако за внушительными макроэкономическими показателями остается важный вопрос: насколько заметны эти изменения в повседневной жизни казахстанцев?
По данным Бюро национальной статистики АСПИР, в 2019 году валовой внутренний продукт Казахстана составлял 181,7 млрд долларов. По итогам 2025-го его объем достиг 305,9 млрд. При этом только за прошлый год экономика в реальном выражении выросла на 6,5%.
Надо заметить, за последние годы несколько изменилась и структура экономики. Казахстан по-прежнему во многом зависит от сырьевого сектора, но постепенно увеличивается вклад других отраслей. В первую очередь речь идет об обрабатывающей промышленности, строительстве, торговле и транспорте.
К примеру, в 2019 году объем обрабатывающей промышленности составлял 11,5 трлн тенге, а по итогам 2025-го достиг 30,63 трлн тенге. Ее доля в ВВП увеличилась с 11,4 до 12,7%. В то же время доля добывающего сектора сократилась с 14,5 до 12%.
В регионах за это время появились новые предприятия. Так, в Костанайской области наладили сборочное производство автомобилей KIA и выпуск чугуна, в Карагандинской – автомобильных шин и бытовой техники, в Атырауской – полипропилена. Новые промышленные объекты открылись также в Павлодарской, Алматинской областях и Шымкенте.
По данным Министерства национальной экономики, в 2025 году обрабатывающая промышленность выросла на 6,4%. Наиболее высокие темпы отмечены в машиностроении – 12,9%, химической промышленности – 9,8% и производстве продуктов питания – 8,1%.
На изменения в промышленности обратил внимание и Премьер-министр Олжас Бектенов. В своей статье «Семь лет уверенного и созидательного лидерства» он отметил, что все большую роль в экономике начинают играть несырьевые отрасли.
Немалые средства за эти годы были вложены и в инфраструктуру. Объем инвестиций в основной капитал увеличился с 12,6 трлн до 22,7 трлн тенге. Деньги направлялись на строительство предприятий, модернизацию производств, развитие энергетики и транспортной сети.
В частности, в Казахстане построили около тысячи километров новых железных дорог, отремонтировали 9,5 тыс. км железнодорожных путей. Еще более 25 тыс. км автомобильных дорог были построены или реконструированы.
Отдельное внимание уделялось международным транспортным маршрутам. Так, за семь лет объем перевозок по Транскаспийскому коридору увеличился в пять раз. Для Казахстана, расположенного между Китаем и странами Европы, это возможность получать дополнительные доходы от транзита грузов.
Свою роль играет и малый бизнес. Сегодня на долю малого и среднего предпринимательства приходится 40,5% ВВП. В этом секторе работают около 4,5 млн человек. Причем речь идет не только о торговле и услугах, но и о небольших производствах, строительных компаниях и сельскохозяйственных предприятиях.
Впрочем, есть важный нюанс. ВВП на душу населения – это не средняя зарплата и не сумма, которую ежегодно получает каждый житель республики. Показатель рассчитывается путем деления стоимости всех произведенных товаров и услуг на численность населения. К тому же при пересчете в доллары на него влияет валютный курс.
Поэтому увеличение ВВП на душу населения на 52,9% вовсе не означает, что казахстанцы стали зарабатывать настолько же больше.
К примеру, по данным Бюро национальной статистики, среднемесячные номинальные денежные доходы на душу населения в 2025 году составили 238 862 тенге. За год они увеличились на 10,6%. Но если учесть рост цен, картина не столь радужная, в основном из-за инфляции.
На это обстоятельство, кстати, обращал внимание и Президент Касым-Жомарт Токаев.
– Эффективность государственной политики нужно оценивать прежде всего по уровню благосостояния и экономической активности граждан, – подчеркнул Глава государства в нынешнем Послании народу.
Есть и другая особенность. Экономические возможности регионов заметно различаются. По итогам 2025 года наиболее высокий ВВП на душу населения зафиксирован в Атырауской области, Алматы, области Улытау и Астане. Это во многом объясняется концентрацией в них крупных предприятий, финансовых организаций и развитой сферы услуг. Но даже высокий региональный показатель не означает, что все его жители имеют сопоставимые доходы.
В ближайшие годы Казахстан намерен продолжить развитие обрабатывающей промышленности и привлечение инвестиций. Особое внимание уделяется предприятиям, которые не просто добывают сырье, но перерабатывают его внутри страны и выпускают готовую продукцию.
В своем Послании Президент также привел прогноз Международного валютного фонда, согласно которому в 2026 году объем ВВП Казахстана может приблизиться к 400 млрд долларов, а показатель на душу населения – превысить 19 тыс. долларов. Пока это лишь прогноз, который будет зависеть в том числе от валютного курса.
За семь лет Казахстан заметно продвинулся по основным макроэкономическим показателям. Но для населения важны не только цифры в отчетах. Гораздо ощутимее изменения становятся тогда, когда растут реальные заработки, появляются новые рабочие места, а повседневные расходы не съедают прибавку к доходам. Именно по этим изменениям казахстанцы в конечном счете и будут оценивать экономические результаты.