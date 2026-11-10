Тенденции развития страны

Рост обеспечивается не только сырьевым сектором, но и значительным вкладом других отраслей

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За семь лет ВВП на душу населения в Казахстане увеличился на 52,9% и достиг 15 006 долларов. За это время в республике открылись новые произ­водства, выросли инвестиции, расширились возможности для бизнеса. Однако за внушительными макроэкономическими показателями остается важный вопрос: насколько заметны эти изменения в повседневной жизни казахстанцев?

По данным Бюро национальной статистики АСПИР, в 2019 году валовой внутренний продукт Казахстана составлял 181,7 млрд долларов. По итогам 2025-го его объем достиг 305,9 млрд. При этом только за прошлый год экономика в реальном выражении выросла на 6,5%.

Надо заметить, за последние годы несколько изменилась и структура экономики. Казахстан по-прежнему во многом зависит от сырьевого сектора, но постепенно увеличивается вклад других отрас­лей. В первую очередь речь идет об обрабатывающей промышленности, строительстве, торговле и транспорте.

К примеру, в 2019 году объем обрабатывающей промышлен­ности составлял 11,5 трлн тенге, а по итогам 2025-го достиг 30,63 трлн тенге. Ее доля в ВВП увеличилась с 11,4 до 12,7%. В то же время доля добывающего сектора сократилась с 14,5 до 12%.

В регионах за это время появились новые предприятия. Так, в Костанайской области наладили сборочное производство автомобилей KIA и выпуск чугуна, в Карагандинской – автомобильных шин и бытовой техники, в Атырауской – полипропилена. Новые промышленные объекты открылись также в Павлодарской, Алматинской областях и Шымкенте.

По данным Министерства нацио­нальной экономики, в 2025 году обрабатывающая промышленность выросла на 6,4%. Наиболее высокие темпы отмечены в машиностроении – 12,9%, химической промышленности – 9,8% и производстве продуктов питания – 8,1%.

На изменения в промышленности обратил внимание и Премьер-министр Олжас Бектенов. В своей статье «Семь лет уверенного и созидательного лидерства» он отметил, что все большую роль в экономике начинают играть несырьевые отрасли.

Немалые средства за эти годы были вложены и в инфраструктуру. Объем инвестиций в основной капитал увеличился с 12,6 трлн до 22,7 трлн тенге. Деньги направлялись на строительство предприятий, модернизацию производств, развитие энергетики и транспорт­ной сети.

В частности, в Казахстане построили около тысячи километров новых железных дорог, отремонтировали 9,5 тыс. км железнодорожных путей. Еще более 25 тыс. км автомобильных дорог были построены или реконструированы.

Отдельное внимание уделялось международным транспорт­ным маршрутам. Так, за семь лет объем­ перевозок по Транс­каспийскому коридору увеличился в пять раз. Для Казахстана, расположенного между Китаем и странами Европы, это возможность получать дополнительные доходы от транзита грузов.

Свою роль играет и малый бизнес. Сегодня на долю малого и среднего предпринимательства приходится 40,5% ВВП. В этом секторе работают около 4,5 млн человек. Причем речь идет не только о торговле и услугах, но и о небольших производствах, строительных компаниях и сельскохозяйственных предприятиях.

Впрочем, есть важный нюанс. ВВП на душу населения – это не средняя зарплата и не сумма, которую ежегодно получает каждый житель республики. Показатель рассчитывается путем деления стоимости всех произ­веденных товаров и услуг на чис­ленность населения. К тому же при пересчете в доллары на него влияет валютный курс.

Поэтому увеличение ВВП на душу населения на 52,9% вовсе не означает, что казахстанцы стали зарабатывать настолько же больше.

К примеру, по данным Бюро национальной статистики, среднемесячные номинальные денежные доходы на душу населения в 2025 году составили 238 862 тенге. За год они увеличились на 10,6%. Но если учесть рост цен, картина не столь радужная, в основном из-за инфляции.

На это обстоятельство, кстати, обращал внимание и Президент Касым-Жомарт Токаев.

– Эффективность государственной политики нужно оценивать прежде всего по уровню благосостояния и экономической активности граждан, – подчеркнул Глава государства в нынешнем Послании народу.

Есть и другая особенность. Экономические возможности регионов заметно различаются. По итогам 2025 года наиболее высокий ВВП на душу населения зафиксирован в Атырауской области, Алматы, области Улытау и Астане. Это во многом объясняется концентрацией в них крупных предприятий, финансовых организаций и развитой сферы услуг. Но даже высокий региональный показатель не означает, что все его жители имеют сопоставимые доходы.

В ближайшие годы Казахстан намерен продолжить развитие обрабатывающей промышлен­ности и привлечение инвестиций. Особое внимание уделяется предприятиям, которые не просто добывают сырье, но перерабатывают его внутри страны и выпускают готовую продукцию.

В своем Послании Президент также привел прогноз Международного валютного фонда, соглас­но которому в 2026 году объем ВВП Казахстана может приблизиться к 400 млрд долларов, а показатель на душу населения – превысить 19 тыс. долларов. Пока это лишь прогноз, который будет зависеть в том числе от валютного курса.

За семь лет Казахстан заметно продвинулся по основным макроэкономическим показателям. Но для населения важны не только цифры в отчетах. Гораздо ощутимее изменения становятся тогда, когда растут реальные заработки, появляются новые рабочие мес­та, а повседневные расходы не съедают прибавку к доходам. Именно по этим изменениям казахстанцы в конечном счете и будут оценивать экономические результаты.