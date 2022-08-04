Введут ли жесткие ограничения в Нур-Султане из-за COVID

Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова прокомментировала в ходе брифинга в СЦК вопрос введения дополнительных жестких ограничений в Нур-Султане из-за коронавирусной инфекции, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"С 15 июля актуализировали матрицу по оценке эпидситуации. Сейчас за основу берется показатель, который характеризует нагрузку на систему здравоохранения - суточный уровень госпитализации. И по-прежнему остался в матрице показатель R - уровень прироста. В последние несколько дней мы видим, что появилась тенденция к стабилизации ситуации. Второе, показатель R в Нур-Султане ежедневно снижается, сегодня чуть больше единицы - 1,098, если мне память не изменяет. Соответственно, это говорит в пользу того, что ситуация в Нур-Султане больше имеет тенденцию к стабилизации, нежели к ухудшению", – сказала спикер.

По ее словам, в этой связи в Нур-Султане не прогнозируется введение каких-то дополнительных жестких ограничений.

"Но многое зависит от нас самих, от нашего поведения, следования рекомендациям Минздрава. Пока Нур-Султан в "желтой" зоне - это как минимум ношение масок в общественном транспорте и закрытых помещениях", – дополнила Есмагамбетова.