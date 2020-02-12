Из госпитализированных 140 человек с температурой и симптомами ОРВИ 113 уже выписаны.

– На 11 февраля в КНР зарегистрировано 42 638 подтверж­денных случаев новой коронавирусной пневмонии. Умерли 1 016 человек, выписаны из клиник 3 996, – озвучил официальные данные заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК – главный государственный санитарный врач Жандарбек Бекшин на брифинге в СЦК.

При этом темпы прироста заболеваемости в КНР с 31 января по 11 февраля снизились в 3,6 раза – с 22 до 6,1%. Это свидетельствует о том, что наметилась тенденция к стабилизации эпидемиологичес­кой ситуации.

По данным Минздрава, всего в мире зарегистрировано 448 подтвержденных случаев заболевания новым видом коронавируса (в 27 странах), прирост заболеваемости варьи­руется от 3,8 до 27%.

В Казахстане с 6 января на всех пунктах въезда через государст­венную границу осмот­рено 260 885 человек, в том числе из КНР – 30 852. Обеспечен мониторинг здоровья 23 059 граждан, прибывших из Китая. Он осуществляется по месту проживания в течение 14 дней.

– На сегодня 15 478 человек сняты с мониторинга в связи с окончанием инкубационного периода, под медицинским наблюдением остаются 8 690 человек. Ни у кого подозрения на коронавирусную инфекцию не зарегистрировано. Обеспечивается совместно с министерст­вами здравоохранения России и Узбекистана мониторинг состоя­ния здоровья наших граждан, эвакуированных из города Ухань, трое из них находятся в Тюменской области, пятеро – в Ташкенте. Их состояние удовлетворительное, коронавирус не выявлен, – проинформировал Жандарбек Бекшин.

Вчера в Нур-Султан из Пекина вернулись еще 217 граждан, которые ранее находились в 36 городах Китая. Прибывшие госпитализированы в стационар, медики отмечают, что состояние их здоровья удовлетворительное. В течение 3 дней люди пройдут медицинское и лабораторное обследование. В случае отрицательных анализов они продолжат наблюдение по месту жительства.

Вместе с тем еще 363 человека изъявили желание вернуться из Пекина. При этом Жандарбек Бекшин напомнил, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу в мире по поручению Главы государства 27 января при Правительстве РК создана межведомственная комиссия по координации мероприятий по недопущению возникновения и распространения инфекции.

Усилен санитарно-эпидемио­логический контроль на всех пунктах въезда через границу с КНР (контроль тепловизорами, мониторинг состояния здоровья). Обеспечена готовность медорганизаций. Установлен контроль над ценами на маски, медицинские изделия, их запасами. Приостановлены выдача виз, режим 72-часового безвизового пребывания граждан КНР, деятельность МЦПС «Хоргос». Прекращены пассажирские перевозки.