​Тендер попутал

Серик Кабдулов

Как рассказали в департаменте по противодействию коррупции Атырауской области, в конце прошлого года в регионе был осуществлен мониторинг данных на веб-портале «Единое окно закупок», позволяющем выявлять коррупционные риски в режиме онлайн уже на стадии планирования.

Камеральным анализом было охвачено 10 тыс. заказчиков и более 130 тыс. пунктов планов госзакупок. При этом изучались такие ключевые факторы, способствующие коррупционным проявлениям, как системное завышение цен, лоббирование интересов конкретных поставщиков, махинации с технической спецификацией, подписание фиктивных актов.

В ходе мониторинга госзакупок на предмет завышения цен было выявлено около 44 тыс.(!) фактов правонарушений. Так, управление рыбного хозяйства Атырау­ской области переплатило ТОО «Techno Sports» 20 млн тенге за 10 катеров. Конкурс­ная сумма составила 90 млн тенге, а максимальная цена одного катера, согласно техспецификации, – 7 млн тенге.

А вот еще переплата: международный аэропорт Атырау приобрел арочный металло­искатель у ТОО «High Technology Sysytems» за 3 млн тенге. При этом наибольшая стоимость оборудования, указанного в техспецификации, – чуть более 2,2 млн тенге.

Не менее распространенным нарушением является закуп из одного источника. А это, как оказалось, каждая вторая закупка. К слову, закон позволяет заказчикам заключать прямые договоры с конкретным поставщиком на приобретение объектов интеллектуальной собственности, если он является уникальным и единственным в своем роде на рынке. Но подобная практика порож­дает высокие коррупционные риски.

