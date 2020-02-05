​Тендер попутал

Как рассказали в департаменте по противодействию коррупции Атырауской области, в конце прошлого года в регионе был осуществлен мониторинг данных на веб-портале «Единое окно закупок», позволяющем выявлять коррупционные риски в режиме онлайн уже на стадии планирования.
Камеральным анализом было охвачено 10 тыс. заказчиков и более 130 тыс. пунктов планов госзакупок. При этом изучались такие ключевые факторы, способствующие коррупционным проявлениям, как системное завышение цен, лоббирование интересов конкретных поставщиков, махинации с технической спецификацией, подписание фиктивных актов.
В ходе мониторинга госзакупок на предмет завышения цен было выявлено около 44 тыс.(!) фактов правонарушений. Так, управление рыбного хозяйства Атырауской области переплатило ТОО «Techno Sports» 20 млн тенге за 10 катеров. Конкурсная сумма составила 90 млн тенге, а максимальная цена одного катера, согласно техспецификации, – 7 млн тенге.
А вот еще переплата: международный аэропорт Атырау приобрел арочный металлоискатель у ТОО «High Technology Sysytems» за 3 млн тенге. При этом наибольшая стоимость оборудования, указанного в техспецификации, – чуть более 2,2 млн тенге.
Не менее распространенным нарушением является закуп из одного источника. А это, как оказалось, каждая вторая закупка. К слову, закон позволяет заказчикам заключать прямые договоры с конкретным поставщиком на приобретение объектов интеллектуальной собственности, если он является уникальным и единственным в своем роде на рынке. Но подобная практика порождает высокие коррупционные риски.