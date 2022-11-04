Тенге, доллары, рубли: казахстанец пытался улететь за рубеж с солидной наличностью

Казахстанец пытался незаконно вывезти более 28 млн тенге наличными в Грузию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

Сотрудники таможенного поста «Әуежай Атырау» Департамента госдоходов по Атырауской области совместно с сотрудниками Департамента экономических расследований по региону 3 ноября при досмотре ручной клади выявили у казахстанца, пассажира рейса Атырау – Кутаиси, 60 700 долларов США, 10 тысяч российских рублей и 7 тысяч тенге.

В отношении нарушителя возбуждено административное дело по статье «Несоблюдение порядка применения запретов и ограничений при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу Евразийского экономического союза».

В КГД напомнили об указе президента Казахстана, запрещающем вывозить наличную иностранную валюту, превышающую эквивалент 10 тысяч долларов США.