Фото: пресс-служба КГД
Общество

Тенге, доллары, рубли: казахстанец пытался улететь за рубеж с солидной наличностью

Казахстанец пытался незаконно вывезти более 28 млн тенге наличными в Грузию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

Сотрудники таможенного поста «Әуежай Атырау» Департамента госдоходов по Атырауской области совместно с сотрудниками Департамента экономических расследований по региону 3 ноября при досмотре ручной клади выявили у казахстанца, пассажира рейса Атырау – Кутаиси, 60 700 долларов США, 10 тысяч российских рублей и 7 тысяч тенге.

В отношении нарушителя возбуждено административное дело по статье «Несоблюдение порядка применения запретов и ограничений при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу Евразийского экономического союза».

В КГД напомнили об указе президента Казахстана, запрещающем вывозить наличную иностранную валюту, превышающую эквивалент 10 тысяч долларов США.

 

Популярное

Все
Ветеран угольной отрасли: не в том направлении идем
Как живет село Кабланбек. Картинки с натуры.
​​​​​​​Зверь, пробуждающийся в угле
Одним из последних произведений, написанных народным писателем Казахстана Шерханом Муртазой, стал сборник его философских размышлений «Бір кем дүние» («Один изъян бытия»)
Национальный банк Казахстана договорился с международными платежными системами о снижении межбанковских комиссий
Новый праздник появился в Казахстане
Не благодаря, а вопреки
​​​​​​​Преодолеть языковой барьер можно
Хранитель истории Лепсинска
​​​​​​​Акт милосердия и гуманизма
Под боком у столицы
Привет из солнечного Узбекистана
У каждого свой Шафер
Музыка скульптурных форм
Такие разные старушки
Особое искусство – всем радость подарить
​​​​​​​На каланче пожарной
Релокация-1919
"Дорога ложка к обеду" – премьер поручил ускорить "очистку" законодательства от излишних требований к бизнесу
​​​​​​​2 : 1 в нашу пользу
Иманбек Зейкенов женился
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту
Аральскую проблематику обсудили сенаторы Казахстана и Узбекистана
Казахстан передал Кыргызстану председательство в СНГ
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Ирана
Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил турецкий народ
Алихан Смаилов подвел итоги председательства Казахстана в СНГ
Избранница Иманбека из родного Аксу
Смаилов выступил с заявлением по итогам заседания Совета глав правительств СНГ
Казахстан готов укреплять промышленную кооперацию с Беларусью – Смаилов
Обломок космического корабля упал в области Улытау
Какие вопросы обсудят главы правительств СНГ в Астане
Здание Минобороны Казахстана горело в Астане. Видео
"Дядя, угости пирожками”: как подросток в Астане лишил денег прохожего
Антикор рассказал об инструментах возврата активов
Заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в Астане
Упал в котлован на дороге мужчина в Алматы
Две семейные пары мошенников задержали в Шымкенте
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Владимир Путин прибыл в Астану
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК

Читайте также

Общество
Жители газифицированных районов Астаны продолжают использов…
Общество
"Схожу в магазин": женщина оставила сына чужим людям и не в…
Общество
Новые стандарты красоты? Вокруг конкурса "Мисс Казахстан" р…
Общество
Арендовали офис и звонили людям якобы из банка: группу моше…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]