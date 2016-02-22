Сырьевая динамика позволяет казахстанской валюте двигаться довольно уверенно. К утру понедельника, 22 февраля, баррель нефти сорта Brent стоит $33,53 (+1,5%). Средневзвешенный курс доллара США составляет 351,85 тенге, и это ниже, чем пятничное закрытие, отмечает эксперт.

Ожидания по валютам на новую неделю нейтральные. Пара доллар/;тенге проторгуется в диапазоне 349,3–354,0. Судя по настроениям в понедельник, казахстанская валюта вполне может по инерции укрепиться дополнительно. Евро/;тенге проведет неделю в границах отметок 415,0–420,0. Рубль/;тенге останется в границах значений 4,55–4,75. Здесь движения инструмента останутся зигзагообразными.