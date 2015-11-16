Тенге немного ослаб на утренних торгах KASE

Экономика
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Ксения Воронина
Фото с сайта news.caravan.kz
В результате утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже средневзвешенный курс доллара составил 308,36 тенге за доллар (+0,63 тенге). Объем торгов – $72,5 млн, передает Kazpravda.kz.

Напомним, что официальный курс тенге к доллару на следующий день устанавливается Национальным банком РК по итогам торгов на утренней сессии KASE.

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Также отметим, что правление KASE приняло решение об изменении регламента проведения торгов иностранными валютами с расчетами TOM и SPOT. Так, с 10 ноября торги вечерней сессии проводятся в рамках дневной сессии с 11.30 до 15.30 по времени Астаны.

Официальный курс доллара на 16 ноября – 307,73 тенге за $1.

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