Тенге ослаб за июнь на 13,3%. Причины назвали в Нацбанке

По итогам июня курс тенге ослаб до 470,24 тенге за доллар, или на 13,3%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Национального банка Казахстана.

Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с 115 млн долларов США – до 96,4 млн долларов США. Общий объем торгов в июне составил 2,1 млрд долларов США.

«Несмотря на благоприятные цены на энергоносители, курс национальной валюты слабел на фоне ограниченности предложения валюты и одновременного роста спроса на валюту. Снижение предложения валюты связано с сокращением продаж валюты экспортерам для выплаты налогов, в то время как рост спроса связан с началом выплаты дивидендов», – пояснили в Нацбанке.

Здесь отметили, что поддержку валютному рынку оказывала продажа валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора, которая составила порядка 480,4 млн долларов США. Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за июнь составили 438,3 млн долларов США. Доля продаж из Нацфонда составила 20,7% от общего объема торгов.

«В течение июня на внутреннем валютном рынке Национальным банком не осуществлялись валютные интервенции, а также операции по покупке или продаже иностранной валюты для пенсионных активов ЕНПФ и других фондов, находящихся в доверительном управлении.

В краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках», – обозначили в Нацбанке.

Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов.