Тенге стали реже подделывать

Национальный банк Казахстана и банки второго уровня за 2022 год выявили 391 поддельный денежный знак на 1 237 250 тенге, из них 386 банкнот и 5 монет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой пресс-службу НБ РК.

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Этот показатель на 24,7% ниже по сравнению с 2021 годом (519 поддельных денежных знаков на 1 577 400 тенге).

«Анализ количества выявленных фальшивых денежных знаков в разрезе номиналов показал, что наиболее часто подделывались банкноты: 2000 тенге – 238 штук (60% от общего количества выявленных подделок), 10 000 тенге – 55 штук (14%), 500 тенге – 50 штук (12,8%).

Наибольшее количество поддельных банкнот было выявлено в Алматы – 255 штук или 65,2% от общего количества. На долю остальных регионов пришлось 136 штук или 34,8% от общего количества выявленных подделок», – детализировали в Нацбанке.

В Казахстане банкноты подделываются в основном с использованием компьютерной техники и струйного принтера на обычной офсетной бумаге. Фальшивомонетчики зачастую имитируют визуальные защитные элементы, предупредили в главном банке страны.