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Экономика
Тенге укрепился по итогам августа – в Нацбанке рассказали насколько

В августе тенге укрепился на 1% – до 472,29 тенге за доллар США, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Национального банка Казахстана.

По итогам августа тенге укрепился на 1% – до 472,29 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с 118,6 млн долларов США до 98 млн долларов США. Общий объем торгов составил 2,2 млрд долларов США.

«Валютный рынок был сбалансирован с точки зрения спроса и предложения. Дополнительным фактором со стороны предложения стала «большая налоговая неделя», – прокомментировали в Нацбанке.  

Продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составили порядка 469,5 млн долларов США. Компании квазигоссектора самостоятельно осуществляют продажу на валютном рынке через банки второго уровня.  

«Национальный банк в августе не участвовал на валютном рынке: не проводил валютные интервенции, не осуществлял операции по покупке или продаже иностранной валюты для пенсионных активов ЕНПФ и других фондов, находящихся в доверительном управлении, а также не проводил продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет. Трансферты обеспечивались за счет тенговых поступлений в Национальный фонд», – подчеркнули в главном банке страны.

В краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках. Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов, обозначили здесь.

 

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