Тенговая карта за рубежом: выгодна, как и дома Свежий выпуск 457 Алевтина ДОНСКИХ

Правда, многие казахстанцы опасаются платить тенговыми карточками за рубежом, считая, что за это берутся большие комиссии, или что их не принимают к оплате за границей, или что с них нельзя снять наличные в банкомате. Поэтому либо берут с собой наличные либо валютные карты. Проехав Европу и Азию с тенговыми картами, убедилась, что никто и нигде их не дискриминирует. Главное – были бы на них деньги. И была бы карта активна. Я, конечно, пыталась сама сделать расчеты, что выгоднее – купить наличные доллары-евро, а потом в стране пребывания конвертировать их в местную валюту, или прос­то платить тенговой картой. По моим расчетам выходило, что выгоднее и удобнее расплачиваться картой. Хоть валютной, хоть тенговой. Разница мало ощутима. Но я не банкир, могу и со счета сбиться. Поэтому читателям поможет разобраться с этим вопросом директор департамента розничных продуктов и агентских услуг Народного банка Меруерт КАРДЖАНОВА.

– Меруерт Нилхибековна, это устойчивое заблуждение – тенговые карты не работают за рубежом. А как на самом деле?

– Тенговые карточки работают за рубежом. Но они должны быть международными. То есть эмитированы казахстанскими банками с одной из МПС – международных платежных сис­тем: VISA International, MasterCard Worldwide и UnionPay International. Обналичивать денежные средства с платежной карточки можно в банкома­тах, где указаны логотипы соответствующих МПС. Международная платежная карточка гарантирует безопасный доступ к банковскому счету в любое время суток по всему миру. При этом, имея на руках платежную карточку, не нужно декларировать размещенные на ее счете средства при выезде за рубеж.

Многие убедились, что за границей удобнее и безопаснее хранить деньги на карточке и рассчитываться в предприятиях торговли и сервиса безналично, так как комиссия за проведение безналичных платежей не взимается. Кроме того, за рубежом существуют сервисы и услуги, по которым возможна только безналичная оплата, например, покупка билетов.

Подчеркну: для совершения карточных операций за рубежом не обязательно иметь банковский счет в иностранной валюте. Счет может вестись как в долларах США/;евро, так и в тенге. Если валюта карточной операции при выдаче наличных или оплате за рубежом отличается от валюты ведения банковского счета, то банк осуществит автоматическую конвертацию этой суммы в валюту проведения карточной операции. По обменному курсу, установленному банком. Валютой взаиморасчетов внутри платежных систем являются доллар США или евро. При этом комиссия за конвертацию не взимается. Поэтому если в наличии только платежная карточка с валютой ведения счета тенге, то по ней можно обслужиться за рубежом, не оформляя валютную карточку.

Коротко резюмирую преимущества тенговых платежных карточек международных платежных систем Visa, MasterCard, UnionPay, в частности, выпущенных Halyk Bank, при поездке за рубеж.

Во-первых, это избавит от необходимости дополнительно выпускать еще одну валютную платежную карточку и, соответственно, нести расходы по ее выпуску и обслуживанию.

Во-вторых, нет необходимости покупать, декларировать, перевозить наличную валюту за рубеж. Сама по себе тенговая карточка – это также полноценный платежный инструмент за рубежом.

В-третьих, это также удобное и безопасное средство хранения и безналичных расчетов в предприятиях торговли и сервиса за рубежом, так как комиссия за проведение безналичных платежей отсутствует.

– Что выгоднее иметь за границей: валютную или тенговую карту?

– Все зависит от того, в какой валюте осуществляются карточные операции в стране пребывания, а также в какой валюте осуществляются взаиморасчеты банков эквайера и эмитента с МПС. К примеру, валютой карточной операции является российский рубль, а счет ведется в тенге. При совершении покупки система произведет пересчет суммы платежа, используя свои кросс-курсы, в валюту, которая определена договорными отношениями между банком-эквайером и системой. Например, в доллары США. Запрос на сумму в долларах направляется в банк-эмитент, который в свою очередь производит списание денег с карточки клиента. При этом, так как валюта ведения счета отличается от долларов, банк производит конвертацию изъятой суммы в тенге в валюту взаиморасчетов. И здесь возникает ситуация с двойной конвертацией, во избежание которой можно открыть счет в долларах или евро. Так как по зарубежным транзакциям это наиболее часто используемая валюта взаиморасчетов.

– Что выгоднее – наличные или тенговая карта?

– Ответить однозначно на этот вопрос нельзя, так как понимание выгоды у всех может быть разным. Но бесспорно то, что платежная карточка намного практичнее в использовании самого вместительного и дорогого портмоне или кошелька. Любая, даже достаточно крупная сумма в пределах остатка на банковском счете, всегда под рукой у держателя карты. На банковском счете может быть сумма, которая не уместится в небольшую сумочку, и карточка не требует особых повышенных мер безопасного хранения.

Сохранность имеющихся наличных средств – это всегда дополнительные заботы и хлопоты, а утеря кошелька приводит к полной потере средств. Карточку же можно хранить в любом доступном месте. Например, вместе с правами. При утере или хищении карточки владельцу достаточно позвонить в банк и заблокировать ее использование, тем самым обес­печивая сохранность финансов. Надо помнить, что за рубежом во многих странах и во многих пунктах обслуживания принимается только безналичная оплата. Поэтому рекомендуем иметь наличные на карманные расходы, а основные средства держать на карточке.

При оплате покупок или услуг премиальными картами держатели карт получают скидки или специальные предложения в самых изысканных ресторанах, магазинах, мес­тах отдыха и развлечений, по аренде автомобилей, привилегии в аэропортах по всему миру. Кроме того, держатели карт могут воспользоваться услугами Глобальной службы поддержки клиентов (GCAS), медицинской и юридической справочной службы. Они имеют возможность бронирования отелей по всему миру со скидкой до 50% – HotelClub и LuxuryClub, получить скидку до 20% на экскурсионные туры компании Gray Line.

При совершении необходимых покупок и оплате всевозможных услуг держателям карточек не требуется необходимая сумма наличности. Необходимые средства будут списаны со счета. А в случае наличия кредитной (или дебетно-кредитной) карточки возможен краткосрочный кредит на недостающую сумму.

Ну и пример получения наличных в Таиланде по карточке MasterCard. (См. таблицу.)

Как видите, в данном случае выгоднее использовать валютную карту, так как исключается двойная конвертация. Платить карточкой банка всегда выгоднее, чем снимать наличные. При безналичных покупках комиссия в подавляющем большинстве банков не взымается. Комиссии в основном взымаются за снятие наличных.



